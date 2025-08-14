Macro Newsletter 14 August 2025

Preţurile de consum din SUA şi-au menţinut creşterea anuală la 2,7% în iulie 2025, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o creştere de 0,3% în luna precedentă. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,9%, de la 3%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 3,9%, de la 4%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Indicele core al preţurilor şi-a accelerat creşterea anuală până la 3,1%, de la 2,9%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%. (BLS)

Preţurile de consum din Ţările de Jos şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 2,9%, de la 3,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,3%, după o stagnare în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 4,7%, de la 4,4%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 4,7%, după o creştere de 4,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 3,6%. (CBS Netherlands)

Indicele ZEW al încrederii investitorilor în economia Germaniei a scăzut peste aşteptări în august 2025, până la 34,7 puncte, de la 52,7 puncte în luna precedentă, pe fondul unei scăderi a indicelui situaţiei curente până la -68,6 puncte, de la -59,5 puncte în luna anterioară. Indicele încrederii la nivelul zonei euro a înregistrat o scădere de 11 puncte, până la 25,1 puncte, pe fondul unei scăderi cu 7 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -31,2 puncte. (ZEW)

Preţurile de consum din Brazilia şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 5,2%, de la 5,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 7,4%, de la 6,7%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 5,4%, de la 5,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (IBGE)

Preţurile de consum din Portugalia şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 2,6%, de la 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,8%, de la 3,1%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 2,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%. (INE Portugal)

Preţurile de consum din Irlanda şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 1,7%, de la 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după o creştere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4,7%, după o creştere de 4,6%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 2,4%, după un avans de 1,9%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%. (CSO Ireland)