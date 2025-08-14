Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Macro Newsletter 14 August 2025

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 14 august

Macro Newsletter 14 August 2025

Preţurile de consum din SUA şi-au menţinut creşterea anuală la 2,7% în iulie 2025, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o creştere de 0,3% în luna precedentă. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,9%, de la 3%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 3,9%, de la 4%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Indicele core al preţurilor şi-a accelerat creşterea anuală până la 3,1%, de la 2,9%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%. (BLS)

Preţurile de consum din Ţările de Jos şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 2,9%, de la 3,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,3%, după o stagnare în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 4,7%, de la 4,4%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 4,7%, după o creştere de 4,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 3,6%. (CBS Netherlands)

Indicele ZEW al încrederii investitorilor în economia Germaniei a scăzut peste aşteptări în august 2025, până la 34,7 puncte, de la 52,7 puncte în luna precedentă, pe fondul unei scăderi a indicelui situaţiei curente până la -68,6 puncte, de la -59,5 puncte în luna anterioară. Indicele încrederii la nivelul zonei euro a înregistrat o scădere de 11 puncte, până la 25,1 puncte, pe fondul unei scăderi cu 7 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -31,2 puncte. (ZEW)

Preţurile de consum din Brazilia şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 5,2%, de la 5,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 7,4%, de la 6,7%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 5,4%, de la 5,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (IBGE)

Preţurile de consum din Portugalia şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 2,6%, de la 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,8%, de la 3,1%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 2,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%. (INE Portugal)

Preţurile de consum din Irlanda şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 1,7%, de la 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după o creştere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4,7%, după o creştere de 4,6%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 2,4%, după un avans de 1,9%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%. (CSO Ireland)

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

