Macro Newsletter 27 Ianuarie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 27 ianuarie

Macro Newsletter 27 Ianuarie 2026

Volumul vânzărilor retail din Marea Britanie şi-a accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 2,5%, de la 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 1,3%, după o creştere de 0,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 2,6%, după o creştere de 4,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,9%. (ONS UK)

Activitatea în sectorul privat din Statele Unite a înregistrat o expansiune peste aşteptări în ianuarie 2026, pe fondul creşterii din industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 52,8 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai ridicat nivel din ultimele 2 luni, de la 52,7 puncte, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a rămas la 52,5 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 51,9 puncte, de la 51,8 puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 54,8 puncte, de la 53,6 puncte în luna precedentă. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Marea Britanie şi-a accelerat expansiunea în ianuarie 2026, pe fondul creşterii din servicii. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 53,9 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai ridicat nivel din ultimele 21 de luni, de la 51,4 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a crescut până la 54,3 puncte, de la 51,4 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut cu un punct, până la 51,6 puncte, în condiţiile creşterii indicelui producţiei până la 51,5 puncte, de la 51 de puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Încrederea consumatorilor din SUA a crescut peste aşteptări în ianuarie 2026, conform datelor finale ale indicelui publicat de University of Michigan, până la 56,4 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, de la 52,9 puncte. Indicele situaţiei curente a crescut până la 55,4 puncte, de la 50,4 puncte în luna precedentă, iar indicele aşteptărilor pentru următoarele 12 luni a crescut până la 57 de puncte, de la 54,6 puncte. Aşteptările inflaţioniste pentru acelaşi interval au scăzut la 4%, de la 4,2%. (University of Michigan)

Preţurile producătorilor industriali din Finlanda au scăzut cu o rată anuală de 0,8% în decembrie 2025, după o creştere de 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1%, după un avans de 0,3% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 0,9%, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,8%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 5,7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 6,4%. (Statistics Finland)

Încrederea în economia Cehiei a stagnat în luna ianuarie 2026, pe fondul scăderii încrederii la nivelul populaţiei. Indicele agregat al încrederii a rămas la 7,5 puncte, în condiţiile în care indicele încrederii companiilor a crescut până la 10,1 puncte, de la 9,5 puncte, iar indicele încrederii consumatorilor a scăzut până la -3 puncte, de la -0,5 puncte. (CZSO)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

