Macro Newsletter 28 Ianuarie 2026

Încrederea mediului de afaceri din Germania a rămas neschimbată în ianuarie 2026 faţă de luna precedentă, conform indicelui de la IFO. Indicele încrederii s-a menţinut la 87,6 puncte, în condiţiile în care indicele aşteptărilor pentru următoarele şase luni a scăzut până la 89,5 puncte, de la 89,7 puncte în luna precedentă, iar indicele condiţiilor curente a crescut până la 85,7 puncte, de la 85,6 puncte în luna anterioară. (IFO)

Preţurile producătorilor industriali din Spania şi-au accelerat scăderea anuală în decembrie 2025, până la 3%, de la 2,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un declin de 0,5% în luna anterioară. Preţurile bunurilor de capital au crescut cu o rată anuală de 2%, după o creştere de 2,1% în luna precedentă, în condiţiile unei noi creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile bunurilor de consum au crescut cu o rată anuală de 1,2%, după o creştere de 0,4% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. Preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 10,8%, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%. (INE Spain)

Preţurile locuinţelor din Ţările de Jos şi-au temperat creşterea anuală şi în decembrie 2025, până la 5,8%, de la 6,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,9%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară. Numărul tranzacţiilor a crescut cu o rată anuală de 14%, după o creştere de 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 49%. Preţul mediu a crescut cu o rată anuală de 4,9%, după o creştere de 3,4% în luna anterioară, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, până la 480 de mii de euro. (CBS Netherlands)

Volumul vânzărilor retail din Polonia şi-a accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 5,3%, de la 3,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 12,5%, după o scădere de 3,3% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 1,9%, după o scădere de 2,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 19,6%, iar vânzările de combustibili au crescut cu o rată anuală de 8,3%, după o creştere de 5,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%. (GUS Poland)

Creditul acordat rezidenţilor din Polonia a crescut cu o rată anuală de 5,7% în decembrie 2025, după o creştere de 5,8% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,6%. Creditul acordat gospodăriilor populaţiei a crescut cu o rată anuală de 4,1%, după o creştere de 3,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, iar creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 9%, după o creştere de 10,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 2,1%. (NBP)