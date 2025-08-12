Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Miliardarul american John Textor vrea să cumpere echipa Sheffield Wednesday

O.D.
Sport / 12 august, 12:31

Miliardarul american John Textor vrea să cumpere echipa Sheffield Wednesday

John Textor nu mai este implicat cu Olympique Lyon, dar rămâne influent în lumea fotbalului. Cotidianul britanic The Guardian a relatat luni că omul de afaceri american s-a asociat cu finanţatorul Keith Harris în încercarea de a cumpăra echipa Sheffield Wednesday, din liga secundă engleză.

Clubul, de patru ori campion al Angliei,trece printr-o situaţie foarte complicată. Jucătorii au ameninţat că vor intra în grevă într-o scrisoare deschisă în urmă cu câteva zile, înainte de începerea noului sezon împotriva lui Leicester. În cele din urmă au jucat şi au pierdut cu 1-2 weekendul trecut, în timp ce unii fani au lipsit în mod deliberat de la start pentru a protesta la adresa proprietarilor.

The Athletic a raportat la începutul lunii august că salariile jucătorilor şi personalului au fost plătite cu întârziere în patru din ultimele cinci luni, iar îngrijorările rămân cu privire la o posibilă deducere de puncte. Între timp, Hillsborough North Stand nu a primit un certificat de siguranţă, ceea ce înseamnă că fanii vor trebui să fie mutaţi pentru primul lor meci acasă al sezonului cu Stoke sâmbătă, cu excepţia cazului în care lucrările sunt efectuate în timp util.

Dejphon Chansiri, proprietarul Sheffield Wednesday, a purtat discuţii cu o serie de potenţiali cumpărători în această vară, iar în iunie a declarat că a respins o ofertă de 40 de milioane de lire sterline (46 de milioane de euro) din partea unui consorţiu american fără legături cu John Textor. Chansiri ar fi cerut 100 de milioane de lire sterline (115 milioane de euro) pentru a vinde clubul.

Fostul preşedinte al OL şi-ar fi dezvăluit interesul pentru o preluare săptămâna trecută, însoţit de Keith Harris, care a fost preşedinte al Ligii engleze de fotbal, membru al consiliului de administraţie al stadionului Wembley şi director la Everton.

La 59 de ani, Textor este proprietar la Botafogo şi RWDM Brussels (Molenbeek) şi a avut o participaţie minoritară şi la Crystal Palace.

