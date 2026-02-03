Ministrul Muncii: "PSD propune scutirea veteranilor de război de CASS"

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că în România mai sunt doar 366 de veterani de război, care „au plătit deja cel mai mare preţ pentru ţara lor”, motiv pentru care PSD propune scutirea acestora de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), conform News.ro. Anunţul a fost făcut marţi seară, într-o postare pe Facebook, în care Manole face referire la Pachetul de solidaritate propus de PSD, potrivit sursei.

"Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, precizând că în România au mai rămas doar 366 de veterani, a subliniat sursa. "Atâţia au mai rămas şi au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”, a adăugat el, informează sursa menţionată.

Partidul Social Democrat a anunţat că, în şedinţa de duminică a Consiliului Politic Naţional, a decis să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate, considerând că aprobarea acestora este absolut necesară şi nenegociabilă, mai arată sursa. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie incluse în bugetul pentru anul 2026, conform News.ro.

Potrivit PSD, pachetul de solidaritate oferă o protecţie minimă persoanelor afectate direct de măsurile de austeritate, precum pensionarii cu venituri mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii şi persoanele cu handicap, relatează News.ro. Social-democraţii mai precizează că este vorba despre un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari, potrivit sursei.