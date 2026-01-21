Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Motivair by Schneider Electric a anunţat un nou CDU pentru fabricile AI de nouă generaţie

S.E.
Miscellanea / 21 ianuarie, 15:30

Sursa foto: Scheinder Electric

Motivair by Schneider Electric a prezentat o nouă unitate de distribuţie a agentului de răcire (Coolant Distribution Unit - CDU) de 2,5 MW, proiectată pentru a răci în mod fiabil şi scalabil centrele de date cu densitate ridicată, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, MCDU-70 este CDU-ul cu cea mai mare capacitate din portofoliul Motivair şi reprezintă o soluţie flexibilă şi scalabilă de referinţă pentru a răspunde cerinţelor riguroase ale GPU-urilor (Graphics Processing Unit) de generaţie nouă şi ale AI Factories la scară de gigawaţi.

Utilizând software-ul EcoStruxure de la Schneider Electric, CDU-urile Motivair funcţionează ca un sistem centralizat - acoperind cerinţele actuale de răcire şi oferind posibilitatea de a scala la peste 10 MW pentru sarcini de lucru HPC, AI şi de calcul accelerat de generaţie următoare, a relatat comunicatul.

Compact şi eficient, MCDU-70 este cea mai recentă inovaţie în gama de CDU-uri Motivair, oferind putere de răcire fără compromisuri, prin menţinerea performanţei complete a debitului şi a presiunii instalaţiei la scară de gigawaţi. Capacitatea sa se aliniază cu nevoile facilităţilor de mari dimensiuni, precum NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, unde implementările vizează 10 MW pentru a ajunge la scară de gigawaţi. La 2,5 MW fiecare, şase unităţi MCDU-70 pot asigura o redundanţă 4+2 pentru aceste arhitecturi, iar capacitatea unităţii este adecvată pentru a susţine strategia GPU a NVIDIA pe termen previzibil, conform comunicatului.

Odată cu adăugarea MCDU-70, portofoliul end-to-end de răcire cu lichid al Schneider Electric oferă acum CDU-uri cu puteri cuprinse între 105 kW şi 2,5 MW, acoperind cerinţele de performanţă actuale şi viitoare. Fiecare CDU este scalabil şi se integrează cu alte unităţi şi cu software-ul Schneider Electric pentru a livra capacitate de răcire precisă şi fiabilă operatorilor de centre de date. MCDU-70 este disponibil acum pentru comandă la nivel global prin hub-urile avansate de producţie ale Schneider Electric din America de Nord, Europa şi Asia. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul web, a mai informat comunicatul de presă.

