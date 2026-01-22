Nicu Ştefănuţă, despre gestul liderului AUR cu tortul în forma Groenlandei: „Să-ţi stea în gât tortul ăla!”

Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă, europarlamentar independent, critică dur gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma Groenlandei, cu steagul american deasupra, în timpul vizitei liderului AUR în Statele Unite. „Să-ţi stea în gât tortul ăla!”, spune Ştefănuţă într-un mesaj video postat pe o reţea de socializare, potrivit News.ro

„George Simion, am un mesaj pentru tine: să-ţi stea în gât tortul ăla! Când îl tai, gândeşte-te că ar fi putut fi Dobrogea în locul Groenlandei şi cineva ţi-ar fi cerut acel teritoriu”, afirmă, joi, într-un mesaj video, europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European. Europarlamentarul îl critică dur pe liderul AUR, susţinând că în chestiuni serioase nu este loc de glume, conform News.ro.

„Suntem parte dintr-o familie şi, ca atare, trebuie să avem grijă de nevoile membrilor noştri. Dacă unul dintre ei este atacat, nu râzi la lucruri serioase, pentru că data viitoare ai putea fi tu în aceeaşi situaţie. Aşa că să-ţi stea în gât tortul ăla”, a încheiat Nicu Ştefănuţă. Tot joi, liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a anunţat că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale ale gesturilor pe care le consideră „iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite, relatează News.ro.

AUR a anunţat miercuri că George Simion, aflat în Statele Unite ale Americii, a primit un premiu din partea organizaţiei Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa. Totodată, preşedintele AUR a tăiat un tort în forma Groenlandei, cu steagul american deasupra, în timpul vizitei în SUA. Imaginile au fost difuzate pe canalele media ale unor oficiali americani, evenimentul marcând un an de mandat al preşedintelui Donald Trump, a informat sursa menţionată.