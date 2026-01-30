Nicuşor Dan: „Nu iau în calcul ruperea relaţiilor transatlantice”

Preşedintele României a declarat joi că respinge „scenariul de rupere transatlantică” şi a precizat că România a făcut în această perioadă „mici alegeri” în politica externă, fără a afecta relaţia strategică cu Statele Unite şi parteneriatul economic cu Uniunea Europeană, conform Agerpres.

Nicuşor Dan a spus: „Sunt mici alegeri de făcut, dar, în linii mari, eu exclud acest scenariu de rupere transatlantică”, potrivit sursei citate.

Preşedintele a subliniat că România este o „putere mijlocie” la nivel mondial şi a reiterat importanţa relaţiei strategice de securitate cu SUA şi a cooperării economice cu UE. El a mai spus că, deşi au existat tensiuni şi „şocuri” în ultimul an, acestea nu au rupt legătura transatlantică, iar România încearcă să descurajeze escaladarea conflictelor în cadrul dezbaterilor europene, conform Agerpres.

Nicuşor Dan a menţionat că, într-o lume tot mai competitivă, este important ca România şi UE să încheie acorduri comerciale cu regiuni precum America de Sud sau India, pentru a creşte competitivitatea economiilor europene, relatează sursa citată.

Întrebat despre o eventuală armată europeană, preşedintele a spus că, până la atingerea acestui obiectiv, Europa trebuie să compenseze deficitul de securitate. „Europa s-a bazat decenii la rând pe securitatea oferită de SUA, iar costul economic a fost dezechilibrat, arată sursa citată. Trebuie să începem să investim în Apărare şi să compatibilizăm tehnicile militare, proces care durează ani, timp în care colaborarea cu SUA rămâne esenţială”, a explicat preşedintele, potrivit Agerpres.

Nicuşor Dan a anunţat că va face o vizită la Washington în acest an, pentru a discuta pe mai multe paliere economice, inclusiv metale rare şi energie şi a subliniat că scopul vizitei este atât economic, cât şi de securitate, conform sursei citate.

Preşedintele a amintit că România a făcut în ultimele luni „mici alegeri” în politica externă şi a rezolvat probleme bilaterale şi multilaterale pentru a fi un partener serios. A dat ca exemple colaborarea cu Franţa şi Germania, precum şi soluţionarea unui conflict cu Austria legat de parcursul României în OCDE, mai adaugă sursa citată.

Nicuşor Dan a mai declarat: „Rolul preşedintelui în politica externă nu este să obţină titluri de presă, ci să atingă obiective concrete. Cred că am reuşit să facem acest lucru aproape sută la sută”, conform Agerpres.