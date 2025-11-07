Nova Power & Gas, Transgaz şi Atlantic-See LNG Trade au semnat un acord pentru importul de gaze naturale lichefiate din SUA

Nova Power & Gas, Transgaz şi compania elenă Atlantic-See LNG Trade au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru achiziţia de gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din Statele Unite, în cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Evenimentul, desfăşurat la Atena, reuneşte ţările din Europa Centrală şi de Est, Statele Unite şi parteneri instituţionali europeni, cu scopul de a consolida securitatea energetică a regiunii. În baza memorandumului, Nova Power & Gas va colabora cu partenerii naţionali şi regionali pentru dezvoltarea unor soluţii comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate, contribuind la diversificarea surselor şi la creşterea rezilienţei energetice.

„Semnarea acestui memorandum este primul pas către asigurarea unui flux stabil şi sigur de gaze naturale lichefiate (LNG) pentru regiunea noastră. Această colaborare poate fi extinsă prin construirea interconectorilor de energie electrică în tehnologie HVDC, magistrale de fibră optică şi centre de date pentru AI, toate amplasate în lungul Coridorului Vertical de Gaze Naturale. Beneficiile proiectelor vor fi foarte mari în întreaga regiune”, a declarat Teofil Mureşan, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi fondator E-INFRA.

Memorandumul reprezintă un pas strategic în consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale - o iniţiativă regională menită să întărească conectivitatea şi securitatea energetică în Europa Centrală şi de Est. Prin poziţia sa geografică şi infrastructura dezvoltată, România va juca un rol esenţial în acest proces, devenind un nod regional de transport şi echilibrare energetică în reţeaua transatlantică de aprovizionare cu energie.