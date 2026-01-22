Percheziţii în Botoşani, într-un dosar vizând obţinerea de acte de identitate româneşti false

Poliţiştii de frontieră ai Direcţiei de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Sighetu Marmaţiei fsc joi 73 de percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice din judeţul Botoşani, anunţă Parchetul ICCJ, informează news.ro.

De asemenea, sunt verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetăţeni originari din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă. Acţiunile au loc în continuarea activităţilor derulate pentru destructurarea unei reţele care furniza documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă şi în care, în 20 noiembrie 2024, au avut loc 90 de percheziţii la sediile unor instituţii publice şi locuinţele unor persoane fizice din judeţele Botoşani, Suceava şi municipiul Bucureşti, fiind vizate 94 de persoane.

”În cursul zilei de azi, 22 ianuarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţiştii de frontieră ai Direcţiei de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Sighetu Marmaţiei, au pus în executare 73 de mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele unor persoane fizice din judeţul Botoşani”, transmite Parchetul..

Operaţiunea are loc în continuarea activităţilor operative derulate pentru destructurarea unei reţele care furniza documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă.

Concomitent cu percheziţiile, pe raza aceluiaşi judeţ, poliţiştii de frontieră desfăşoară o acţiune în cadrul căreia sunt verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetăţeni originari din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă, în vederea stabilirii situaţiilor în care persoanele în cauză nu locuiesc efectiv la adresele declarate, precum şi verificarea corectitudinii datelor comunicate autorităţilor competente.

În aceeaşi cauză, la data de 20.11.2024, au fost puse în executarea 90 mandate de percheziţii domiciliare la sediile unor instituţii publice şi locuinţele unor persoane fizice din judeţele Botoşani, Suceava şi municipiul Bucureşti, iar în urma administrării probatoriului a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 94 de suspecţi pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi fals informatic de către funcţionari publici de pe raza judeţului Botoşani, precum şi cu privire la săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

”La adresele care fac obiectul mandatelor de percheziţie au fost stabilite în mod fictiv domiciliile unor cetăţeni din spaţiul ex-sovietic prin intermediul unor contracte de închiriere false/falsificate. Aceste contracte au fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, persoane fizice, fiind încheiate în mod aparent între aceştia şi o persoană juridică cu sediul social în judeţul Botoşani, permiţându-le, astfel, reprezentanţilor societăţii să ia în spaţiu în nume propriu diverşi cetăţeni fără consimţământul proprietarilor”, precizează Parchetul.

În scopul obţinerii de cărţi de identitate emise de autorităţile din România, beneficiarii au folosit inclusiv certificate de cetăţenie false/falsificate presupus a fi eliberate de consulate ale României din diferite state.