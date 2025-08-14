Prognoza meteo (14.08. - 15.08.2025)

Prognoza pentru România

În Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în vestul şi sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. În restul ţării, vremesa va fi călduroasă şi doar izolat în sud-vestul Munteniei va fi caniculă. Cerul va fi variabil la munte, unde doar pe alocuri, în Carpaţii Orientali, după-amiaza vor fi ploi slabe de scurtă durată şi descărcări electrice, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări ziua în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...29 de grade pe litoral şi 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 şi 20 de grade, mai coborâte în depresiunile intramontane, spre 8 grade, dar şi mai ridicate, până spre valori de 23 de grade, în Dealurile de Vest.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat ziua şi în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade.