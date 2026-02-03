Putin: "Creşterea economică a Rusiei a încetinit la 1% în 2025"

Activitatea economică a Rusiei a înregistrat o creştere de doar 1% în 2025, a anunţat marţi preşedintele Vladimir Putin, un ritm semnificativ mai slab faţă de 2024, pe fondul dificultăţilor economice generate de războiul din Ucraina, potrivit News.ro.

Cheltuielile masive ale armatei ruse în conflictul ucrainean au stimulat iniţial economia şi au permis Moscovei să contrazică previziunile privind un colaps economic după lansarea ofensivei din 2022, relatează sursa.

Creşterea cheltuielilor a alimentat inflaţia, afectând avansul real al PIB-ului, în timp ce companiile s-au plâns de costurile ridicate ale creditelor, impuse pentru a tempera scumpirile, subliniază sursa.

"PIB-ul Rusiei a crescut cu 1% anul trecut, sub ritmul din anii precedenţi. În 2023 şi 2024, economia a înregistrat creşteri de 4,1%, respectiv 4,3%”, a declarat Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale, conform News.ro.

Vladimir Putin a susţinut că încetinirea creşterii economice a fost previzibilă şi chiar „provocată”, fiind rezultatul unor măsuri menite să reducă inflaţia, care a scăzut la 5,6% anul trecut, de la 9,5% cu un an înainte, potrivit sursei menţionate. În decembrie, banca centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referinţă la 16%, pe fondul temperării inflaţiei, însă Rosstat estimează că obiectivul anual de 4% nu va fi atins înainte de 2027, informează sursa.

Vladimir Putin a declarat că obiectivul este relansarea creşterii economice, îmbunătăţirea climatului de afaceri şi stimularea investiţiilor, cu accent pe creşterea productivităţii muncii, subliniză sursa. Anterior, Moscova publicase date bugetare care arătau că veniturile din petrol şi gaze, esenţiale pentru bugetul de stat, au scăzut la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, în contextul sancţiunilor europene şi americane impuse după declanşarea războiului din Ucraina în 2022, precizează News.ro.