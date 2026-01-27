Romania Education Alliance pregăteşte investiţii de peste 10 mil. euro şi extindere naţională în 2026

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Educaţiei (24 ianuarie), Romania Education Alliance (REA), prima reţea naţională de şcoli private din România, anunţă direcţiile strategice pentru 2026: parteneriate noi cu două şcoli private din afara Bucureştiului şi investiţii de peste 10 milioane de euro în infrastructură, digitalizare şi dezvoltare academică în instituţiile şcolare membre, conform unui comunicat al companiei.

REA îşi propune ca în 2026 să se extindă la nivel naţional, în marile oraşe universitare ale ţării, nu doar în Capitală, şi este în discuţii avansate cu şcoli private din afara Bucureştiului şi a zonei Ilfov pentru aderarea la reţea; aceasta vizează instituţii cu minimum 300 de elevi, rezultate operaţionale solide şi echipe de conducere orientate către dezvoltare, care împărtăşesc viziunea REA privind educaţia centrată pe elev şi standardele academice internaţionale, se arată într-un comunicat al companiei.

Pentru 2026, pachetul investiţional este estimat la peste 10 milioane de euro şi va fi direcţionat către extinderea şi modernizarea campusurilor şcolilor membre, dotări tehnologice de ultimă generaţie, programe educaţionale inovatoare pentru elevi, precum şi formare avansată pentru cadrele didactice, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Pe termen mediu, REA îşi propune integrarea a peste 15 şcoli private din marile centre urbane ale ţării - Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, Craiova, Sibiu, Constanţa şi Iaşi - şi atingerea unui total de aproximativ 5.000 de elevi în reţea. Creşterea va fi susţinută în proporţie de 40% prin dezvoltare organică (extinderea capacităţilor în campusurile existente) şi 60% prin aderarea de noi şcoli în oraşe-cheie, unde cererea pentru educaţie privată este în creştere, relatează sursa citată.

"Ziua Internaţională a Educaţiei nu este doar un prilej de reflecţie, ci şi un apel la acţiune. Romania Education Alliance s-a născut din convingerea că reţelele educaţionale pot ridica standardele la nivel de sistem, prin colaborare între profesionişti. În primul an am demonstrat că putem susţine şcolile private să crească, să investească în infrastructură modernă şi să le ofere elevilor un parcurs educaţional aliniat celor mai exigente standarde internaţionale, păstrând în acelaşi timp identitatea fiecărei comunităţi şcolare. În 2026 trecem într-o nouă etapă: extinderea REA la nivel naţional”, declară Anca Macovei Vlăsceanu, co-fondator şi CEO al Romania Education Alliance, conform unui comunicat al companiei.

Romania Education Alliance, fondată în 2024 de Anca şi Dan Macovei Vlăsceanu, împreună cu fondul de investiţii Morphosis Capital, este o platformă dedicată scalării, investiţiilor şi dezvoltării operaţionale în educaţia privată. După primul an de activitate, bilanţul REA arată o reţea de peste 1.000 de elevi şi venituri de 11 milioane de euro, relatează sursa citată.

În 2024 şi 2025 au aderat primele două branduri educaţionale: Mark Twain International School şi Little London International Academy, două instituţii de referinţă în educaţia privată, cu cinci campusuri în Bucureşti şi Ilfov. După primul an de funcţionare, bilanţul REA confirmă potenţialul modelului de reţea educaţională, cu peste 1.000 de elevi, de la grădiniţă la liceu, în şcolile membre, şi venituri totale de peste 11 milioane de euro, rezultate în urma proiectelor de dezvoltare, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Modelul educaţional promovat de REA îmbină curricula naţională acreditată de Ministerul Educaţiei cu programe internaţionale, precum International Baccalaureate Continuum şi Cambridge International Education, oferind elevilor un parcurs integrat şi recunoscut pe plan internaţional. Peste 65% dintre elevii din clasele terminale ale şcolilor membre REA au fost admişi la universităţi internaţionale de top, în linie cu performanţa solidă a acestor instituţii, iar restul au accesat universităţi reputabile din România, conform unui comunicat al companiei.

Aderarea la Romania Education Alliance le oferă grupurilor educaţionale private acces la capital de creştere, investiţii în infrastructură şi know-how operaţional, precum şi suport în managementul academic, financiar şi administrativ. Reţeaua sprijină procesul de acreditare şi evaluare, facilitează modernizarea curriculei şi creează o comunitate profesională în care profesorii şi liderii educaţionali colaborează, schimbă bune practici şi dezvoltă împreună noi programe educaţionale menite să susţină şi să potenţeze elevii pe parcursul traseului preuniversitar, relatează sursa citată.