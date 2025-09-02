Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Slovacia doreşte normalizarea relaţiilor cu Rusia

M.P.
Internaţional / 2 septembrie, 18:39

Slovacia doreşte normalizarea relaţiilor cu Rusia

Slovacia doreşte să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova şi va creşte importurile de gaze ruseşti prin conducta TurkStream, i-a spus marţi premierul slovac Robert Fico preşedintelui rus Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit la Beijing, relatează Reuters, de la care reluăm următoarele.

Declaraţiile premierului slovac sunt în contradicţie cu poziţia Uniunii Europene, care încearcă să renunţe la importurile de energie din Rusia pentru a pedepsi Moscova pentru invazia din 2022 din Ucraina, şi survin într-o fază critică a eforturilor de a pune capăt conflictului.

Slovacia şi Ungaria, conduse de populişti, au încercat să menţină legături politice cu Rusia, care le furnizează majoritatea necesarului de petrol şi gaze.

„Vreau să spun deschis că suntem extrem de interesaţi de normalizarea relaţiilor dintre Republica Slovacă şi Federaţia Rusă”, a declarat Fico în timpul întâlnirii cu Putin, care a avut loc în China, unde au fost invitaţi să ia parte la o fastuoasă paradă militară ce doreşte să marcheze sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. „Să revenim la ceea ce era tipic pentru ţări în ceea ce priveşte cooperarea economică”, a adăugat premierul Slovaciei.

UE s-a angajat să pună capăt relaţiilor energetice de zeci de ani cu fostul său furnizor principal de gaze, Moscova, şi îşi propune să elimine treptat toate importurile de energie din Rusia până la sfârşitul anului 2027.

Ungaria şi Slovacia se opun însă acestui plan, argumentând că trecerea la surse alternative ar duce la creşterea preţurilor la energie.

„Vreau să vă mulţumesc pentru aprovizionarea sigură şi regulată cu gaze pe care o primim prin TurkStream”, i-a spus Fico lui Putin la întâlnirea avută.

TurkStream rămâne singura conductă ce transportă gaze ruseşti către Europa după ce explozii au oprit exporturile prin gazoductul Nord Stream 1, în septembrie 2022, şi după ce tranzitul prin Ucraina a fost oprit la 1 ianuarie.

Până în prezent, în acest an, Slovacia a importat aproximativ 1,7 miliarde de metri cubi de gaz prin Ungaria, care este cea mai directă legătură a sa cu conducta TurkStream, potrivit datelor companiei slovace de tranzit EUstream.

În prezent, este în curs de desfăşurare un proiect de creştere a capacităţii transfrontaliere de transport al gazului din Ungaria către Slovacia, inclusiv gaz provenit prin conducta Turkstream, de la 3,5 miliarde de metri cubi la 4,4 miliarde de metri cubi.

Între timp, Fico a anunţat că Slovacia a reluat eliberarea vizelor pentru cetăţenii ruşi, un serviciu care a fost suspendat în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

El a spus că Slovacia este, de asemenea, interesată de participarea potenţială a companiilor ruse la o nouă centrală nucleară, un proiect pe care guvernul intenţiona să îl acorde firmei americane Westinghouse.

Fico se va întâlni vineri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în oraşul ucrainean de graniţă Ujhorod, din vestul ţării, a anunţat premierul slovac. Această întâlnire fusese programată iniţial să aibă loc în estul Slovaciei.

Prim-ministrul de la Bratislava a declarat că intenţionează să abordeze cu preşedintele de la Kiev problema recentelor atacuri ucrainene care în ultimele două săptămâni au oprit temporar fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba către Slovacia şi Ungaria.

El nu a specificat mai multe detalii despre agenda întâlnirilor sale de la Beijing şi nici despre întâlnirea cu Zelenski.

Slovacia a criticat Ucraina când aceasta nu a reînnoit contractul de transport al gazelor ruseşti către Slovacia după expirarea celui vechi, la sfârşitul anului trecut, forţând Slovacia să utilizeze rute alternative pentru gazele ruseşti şi să caute alţi furnizori. Slovacia a dorit, de asemenea, să menţină importurile de petrol rusesc prin conducta Drujba care traversează Ucraina şi care au fost temporar oprite în ultimele două săptămâni după atacurile ucrainene asupra conductei ruseşti.

Fico, care conduce o ţară membră a NATO şi a UE, dar s-a opus sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei, a avut relaţii tensionate cu Zelenski şi s-a rupt de aliaţii europeni. El s-a întâlnit cu Putin la Moscova în decembrie, iar marţi, la Beijing.

Vladimir Putin a declarat marţi că apreciază „foarte mult” diplomaţia, pe care o consideră „independentă” a Slovaciei, şi a cerut acestui stat membru al NATO şi Uniunii Europene să taie livrările de energie pentru Ucraina. „Ucraina primeşte o cantitate considerabilă de resurse energetice de la vecinii săi din Europa de Est. Tăiaţi livrările de gaze (naturale) în sens invers, blocaţi livrările de energie”, i-a cerut Putin lui Fico, potrivit AFP. „Atunci ei vor înţelege imediat că există limite ale comportamentului lor în ceea priveşte încălcarea intereselor altora”, a subliniat liderul de la Kremlin.

Fico este singurul lider al unei ţări din Uniunea Europeană care participă la festivităţile de la Beijing, unde Xi va apărea însoţit de Putin şi de liderii Coreei de Nord, Iranului şi Myanmarului, aşa-numita „Axă a destabilizării” (Axis of Upheaval), într-o demonstraţie de solidaritate împotriva Occidentului.

„Respect fiecare victimă a luptei împotriva fascismului, de aceea în trecut am stat cu respect în faţa monumentelor comemorative din Moscova, Normandia sau Washington”, a declarat Fico într-un comunicat trimis prin e-mail.

„Personal, regret şi recunosc că nu înţeleg de ce, dintre ţările UE, doar Slovacia va fi prezentă la Beijing. Se construieşte o nouă ordine mondială, noi reguli ale lumii multipolare, un nou echilibru al puterilor, ceea ce este extrem de important pentru stabilitatea mondială”, a punctat el.

El a spus că este necesar să profite de ocazia de a se întâlni cu liderii mondiali şi susţine că a informat reprezentanţii UE despre călătoria sa.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb