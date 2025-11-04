Sondaj: Aproape jumătate dintre managerii români anticipează o scădere economică în 2026

Pe fondul schimbărilor majore din economia locală, aproape jumătate dintre manageri (41%) anticipează o scădere a economiei României în 2026, ca urmare a unui context economic şi politic dificil, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Alţi 27% consideră că economia va rămâne la acelaşi nivel, iar un procent de 32% se aşteaptă la o creştere lentă. În ceea ce priveşte performanţa companiilor, 49% dintre respondenţi estimează că activitatea organizaţiei în care lucrează va stagna anul viitor, în timp ce 42% rămân optimişti şi cred că 2026 va aduce o creştere a veniturilor pentru compania lor. Acestea sunt concluziile unui barometru de opinie realizat în rândul managerilor din România de către EXEC-EDU, liderul pieţei de executive education, segmentul de top al pieţei de training.

Pentru 65% dintre respondenţi, priorităţile anului viitor vizează eficientizarea operaţiunilor - prin optimizarea costurilor, îmbunătăţirea calităţii şi reducerea timpilor de livrare.

Aproape jumătate (51%) plănuiesc să îşi diversifice portofoliul de produse şi servicii, în timp ce 36% intenţionează să exploreze segmente de business noi sau să se extindă pe alte pieţe. Totodată, 32% au în vedere inovarea modelului de business al companiei pe care o conduc.

Mai mult de jumătate dintre participanţi (53%) consideră că, în 2026, industriile cu cel mai mare potenţial pentru noi iniţiative de business vor fi energia şi utilităţile. Pe locul al doilea se situează sectorul serviciilor medicale şi farmaceutice, menţionat de 35% dintre respondenţi, urmate de domeniile IT & digital, retail şi e-commerce, producţie, logistică şi cel financiar-bancar.

Când vine vorba de transformarea planurilor pentru 2026 în acţiuni concrete, 38% dintre respondenţi consideră că, în cadrul companiei lor, strategia este în mare parte coerentă şi bine transpusă în practică.

Pe de altă parte, 31% afirmă că strategia este fragmentată între departamente, ceea ce limitează coerenţa implementării, iar doar 15% spun că există o aliniere completă între strategie şi acţiuni în organizaţia lor.

„Rezultatele studiului arată foarte clar că liderii din companiile româneşti conştientizează nevoia de transformare - fie că vorbim despre digitalizare, eficientizarea modelelor operaţionale sau dezvoltarea de noi linii de business. Însă, pentru ca aceste intenţii să se traducă în acţiuni coerente, este esenţială investiţia în competenţe de gândire strategică, AI, leadership, şi managementul schimbării. La EXEC-EDU, susţinem această nevoie de transformare prin programe pragmatice de training, mentoring şi coaching dedicate liderilor care vor să navigheze cu claritate în medii complexe de business”, declară Oana Scarlat, CEO EXEC-EDU.

Pentru 64% dintre manageri, anul 2026 aduce nevoia unor schimbări strategice majore la nivelul modelului operaţional şi al proceselor de digitalizare. Totodată, 39% consideră că transformarea ar trebui să vizeze portofoliul de produse şi servicii, în timp ce 30% au în plan extinderea pe pieţe noi sau în alte ţări. Pentru 26% dintre respondenţi, prioritare sunt ajustările la nivelul structurii organizaţionale, menite să susţină adaptarea la noile realităţi economice.

În 54% dintre cazuri, managerii de nivel mediu afirmă că nu pot implementa strategiile decise din cauza lipsei de resurse - fie de timp, fie de personal. Pentru 34% dintre respondenţi, procedurile interne şi birocraţia excesivă reprezintă principala piedică, iar 27% menţionează comunicarea neclară din partea top managementului drept factorul care îngreunează implementarea. De asemenea, 21% dintre managerii de mijloc spun că nu dispun de suficientă autonomie, iar 23% semnalează că numărul mare de KPI sau obiectivele contradictorii le limitează eficienţa.

Într-un context economic provocator, 47% dintre manageri asociază protejarea nucleului de business cu retenţia talentelor cheie din companie, iar 43% o definesc prin menţinerea marjelor de profit pe segmentele principale de activitate. De asemenea, 45% consideră esenţială fidelizarea clienţilor existenţi, iar 29% pun accent pe continuitatea operaţională şi gestionarea riscurilor de tip supply chain.

82% dintre managerii români consideră că, în 2026, într-un climat economic plin de incertitudini, loialitatea angajaţilor va depinde în principal de managerul direct şi de calitatea leadershipului acestuia. Într-o perioadă în care stabilitatea devine un lux, relaţia dintre angajat şi lider capătă o importanţă mai mare ca oricând. Totodată, 45% cred că pentru angajaţi contează tot mai mult proiectele cu sens şi autonomia în muncă, în timp ce 41% subliniază importanţa pachetului de beneficii. Pentru 36%, flexibilitatea programului şi posibilitatea de a lucra în regim hibrid reprezintă un factor esenţial, iar 30% menţionează oportunităţile de dezvoltare în carieră ca element-cheie al retenţiei.

Pentru 56% dintre respondenţi, bugetul dedicat programelor de training şi dezvoltare va rămâne neschimbat în 2026, deşi anul se anunţă plin de provocări. Managerii aleg să nu reducă aceste bugete, conştienţi că dezvoltarea oamenilor rămâne esenţială chiar şi în perioade economice complicate. Doar 23% dintre companii intenţionează să le reducă, iar 15% plănuiesc chiar să majoreze investiţiile în formarea angajaţilor.

În ceea ce priveşte direcţiile prioritare, 60% dintre manageri declară că vor direcţiona bugetele către cursuri de digitalizare, date şi inteligenţă artificială. 48% vor investi în programe de management, leadership şi coaching, în timp ce 25% plănuiesc activităţi de team building şi dezvoltare de echipă. Totodată, 25% intenţionează să aloce fonduri pentru traininguri de vânzări şi customer service.

La sondajul EXEC-EDU, realizat în luna octombrie, au răspuns manageri din industrii ca retail, IT, petrol şi gaze, educaţie, FMCG, banking, agribusiness, curierat, transporturi, consultanţă.

29% dintre participanţi lucrează în companii cu un număr de angajaţi cuprins între 50 şi 250, 21% activează în organizaţii care depăşesc pragul de 1000 de angajaţi, 17% provin din companii cu 250-1000 de angajaţi, şi tot 17% fac parte din echipe între 10 şi 50 de persoane.

În privinţa structurii capitalului, 46% dintre respondenţi lucrează în companii cu capital românesc, 38% în companii cu capital străin, iar restul în firme cu capital mixt.

Raportat la cifra de afaceri, 54% dintre respondenţi provin din companii care depăşesc 10 milioane de euro anual, 30% activează în organizaţii cu venituri sub 5 milioane de euro, iar restul în companii cu cifre de afaceri între 5 şi 10 milioane de euro.

Sondajul Cum răspund liderii la complexitate în 2026 a fost lansat în 30 octombrie, în cadrul unui eveniment care a reunit peste 80 de lideri de business.