Start-up-ul Themesberg primeşte o investiţie de la Creative Tim pentru o dezvoltare globală

Themesberg, un start-up românesc care creează şi vinde licenţe pentru interfeţe web, îşi continuă dezvoltarea alături de Creative Tim, într-un parteneriat menit să le accelereze creşterea la nivel global.

Decizia lui Alexandru Păduraru, fondator Creative Tim, de a investi în Themesberg a fost luată odată cu succesul unor produse create împreună cu echipa Themesberg, care atestă existenţa unui model de business valid, suficient de matur pentru a fi scalat, arată un comunicat transmis redacţiei.

Alexandru Păduraru a declarat: "Am cunoscut fondatorii Themesberg acum mai bine de un an. De atunci am început să colaborăm şi să facem schimb de idei şi am constatat că avem un mod de gândire comun. Am pornit de la produse dezvoltate împreună şi, văzând potenţialul fondatorilor Themesberg şi calitatea crescută a produselor, am decis să investim pentru accelerarea afacerii. Considerăm că împreună putem să ne creştem poziţia pe piaţă de produse ready-made pentru developeri şi colaborarea între afacerile noastre este cheia pentru internaţionalizare şi scalare. Colaborarea întotdeauna este mai importantă decât competiţia şi împreună suntem mai puternici şi mai pregătiţi să facem faţă provocărilor de business".

O colaborare pe termen lung, într-un context favorabil, poate aduce schimbarea şi poate creşte competitivitatea business-urilor din România, susţin cei doi fondatori, care îşi doresc să susţină ecosistemul antreprenorial românesc. Together we are stronger înseamnă, în contextul actual, o şansă la know-how şi împărtăşire a experienţei, care să contribuie la mediul de business din România, susţin fondatorii.

Zoltan Szõgyenyi, fondator Themesberg, a precizat: "Când am început Themesberg împreună cu Robert acum mai bine de un an, încă îmi amintesc cum stăteam mai mult de o ora să vedem cum să scriem o propunere de colaborare către Alexandru. Pentru noi, Creative Tim reprezintă un model de succes pe care îl admirăm încă dinainte să pornim pe drumul antreprenoriatului. După un an de colaborare strânsă şi produse dezvoltate împreună, considerăm oportun să ne unim forţele pe piaţă de dezvoltare web şi mobile. Piaţă este foarte competitivă şi consider că doar împreună putem reuşi să inovam şi să scalăm la nivel internaţional. Themesberg este un brand din ce în ce mai recunoscut în rândul dezvoltatorilor de software cu o creştere a vânzărilor şi a traficului accentuat în fiecare trimestru. Investiţia de la Creative Tim va accelera creşterea deja existentă şi vom beneficia de un know-how foarte valoros din partea lor. Sunt optimist că parteneriatul dintre Themesberg şi Creative Tim va fi unul benefic pe termen lung".

Creative-Tim este un start-up românesc, condus de Alexandru Păduraru, ce creează şi vinde global licenţe pentru interfeţe web precum kit-uri UI şi panouri de administrare (dashboards). Creat în 2014, startup-ul a ajuns la peste 1,43,000 programatori web ce utilizează produsele dezvoltate. În ultimele 24 de luni, Creative-Tim a vândut licenţe de peste 2 milioane de dolari, iar interfeţele lor sunt utilizate de către freelaceri, agenţii digitale, corporaţii precum IBM, Cisco sau SalesForce, dar şi universităţi de prestigiu că Stanford, Harvard şi MIT.

Themesberg este un start-up românesc, co-fondat de către Tanislav Robert şi Szõgyenyi Zoltan, ce dezvoltă şi vinde licenţe de teme, interfeţe de utilizator şi panouri de administrare folosind cele mai noi tehnologii de pe piaţă la nivel internaţional. Firma a fost înfiinţată la începutul anului 2020 şi până în momentul actual produsele au fost folosite de mai mult de 5000 de programatori web, designeri şi firme de software din întreagă lume. În plus faţă de activitatea principală, echipa Themesberg experimentează şi cu tehnologii de inteligenţă artificială şi dezvoltă alte platforme de viitor pentru programatori.