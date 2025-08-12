Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Superliga: FC Botoşani - FC Argeş, scor 3-1

S.B.
Sport / 12 august, 10:29

Superliga: FC Botoşani - FC Argeş, scor 3-1

Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă, potrivit news.ro.

Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, învingându-l pe Straton. Minutul 32 a adus o ocazie similară celei a lui Hermannstadt, din meciul cu Universitatea Craiova. La un corner al piteştenilor, Tudose a reluat din careu şi Anestis a scos mingea de pe linia porţii, iar oaspeţii au cerut validarea golului, pretextând că portarul botoşănean a scos balonul de dincolo de linie. Nu s-a acordat nimic. În minutul 45+2 Mailat a dus scorul la 2-0 şi gazdele au intrat cu avantaj la pauză.

În partea secundă Cîmpanu a avut şansa de a marca, dar a şutat pe lângă poartă, Pe final, Argeşul a redus din diferenţă, Bettaieb marcând din voleu în minutul 83, însă după numai un minut Dumiter a pasat perfect în careu şi Zoran Mitrov a refăcut avantajul de două goluri al gazdelor. S-a terminat FC Botoşani - FC Argeş 3-1 şi moldovenii sunt pe locul 5, cu 8 puncte, faţă de cele 6 puncte ale piteştenilor, care îi plasează pe aceştia pe locul 9.

FC BOTOŞANI: Anestis - Ilaş, Suta, G. Miron, M. Pavlovic (R. Creţ 74) - Papa (Aldair Ferreira 70), Charles Petro - G. Cîmpanu, Bodişteanu (Ongenda 74), Mailat (Mitrov 46) - Dumiter (Kovtalyuk 86). ANTRENOR: Leo Grozavu

FC ARGEŞ: Straton - Borţa, Garutti (Raţă 46), M. Tudose, Sadriu (Briceag 46) - Rădescu (Y. Pîrvu 46), Orozco, Sierra - Caio Martins, Ricardo Matos (Bettaieb 46), R. Moldoveanu (Nacho Heras 75). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Anestis 81, Ongenda 86, Ilaş 86, Leo Grozavu 87 / Y. Pîrvu 52

Arbitri: Andrei Moroiţă - Ionel Valentin Dumitru, Marius Bobe

Arbitri VAR: Florin Andrei - Sebastian Gheorghe

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb