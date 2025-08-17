Superliga: Universitatea Craiova, 2-1 în deplasare cu Csikszereda

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, potrivit news.ro.

Au marcat Stevanovic "3 (autogol) pentru gazde şi Nsimba '11, '69 pentru craioveni.

Csikszereda: Pap - Gal-Andrezly, Hegedus, Palmes, Ferenczi - Paszka, Bodo (Bakos '67) - Anderson (Babati '61), Szabo, Szalay - Eppel (Dolny '67). Antrenor: Robert Ilyes

Universitatea Craiova: Lung - Mogoş, Screciu, Stevanovic - Rădulescu, Mekvabishvili, Al. Creţu (Cicâldău '61), D. Matei (Teles '61), Ştefan (Mora '66) - Houri (Baiaram '66), Nsimba (Al Hamlawi '90). Antrenor: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Szalay "1, Szabo '40, Bodo '43 / Mogoş '40, Screciu "81

Arbitri: Vlad Baban - Sebastian Eugen Gheorghe, Ovidiu Artene - Cătălin Busi

Arbitri VAR: Rareş George Vidican, Claudiu Marcu

Observator: Eduard Dumitrescu