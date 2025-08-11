Superliga: Universitatea Craiova - FC Hermannstadt, scor 1-0

Echipa Universitatea Craiova a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Superligă, potrivit news.ro.

Oltenii au ratat prima ocazie importantă în minutul 11, la şutul pe lângă poartă trimis de Băsceanu. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Balaure, scos incredibil de Lung, în minutul 22, pentru ca fundaşul Romanchuk să deschidă scorul pentru gazde, în minutul 31, cu un şut extraordinar de la 25 de metri. Craiova a continuat să pună presiune pe poarta sibienilor şi Căbuz a scos şutul expediat de Nsimba, în minutul 49. Elevii lui Măldărăşanu a ripostat şi Balaure a lovit bara transversală două minute mai târziu. Mekvasbisvili a şters transversala cu un şut din afara careului, în minutul 68, apoi oaspeţii au trecut pe lângă gol prin Chiţu, în minutul 74, iar în al doilea minut de prelungire a avut loc ce amia controversată fază a meciului: Kevin Ciubotaru a centrat pentru Chiţu şi acesta a trimis spre poartă. Lung a scos mingea, dar VAR-ul a intervenit şi a verificat dacă mingea a depăşit linia porţii. După două minute decizia a fost că mingea nu a depăşit linia porţii, deci nu s-a acordat gol, iar Universitatea Craiova - FC Hermannstadt s-a terminat cu victoria la limită a gazdelor, scor 1-0.

Cu acest succes echipa lui Rădoi este lider, având 13 puncte. Hermannstadt bifează al cincilea meci stagional fără victorie şi ocupă poziţia a 14-a, cu doar trei puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Lung - Mogoş, N. Stevanovic, Romanchuk - M. Rădulescu, Mekvabishvili (Screciu 88), Al. Creţu, Fl. Ştefan (Ndong 55) - Houri (Samuel Teles 75), Nsimba (Al Hamlawi 75), Băsceanu (Baiaram 55). ANTRENOR: Mirel Rădoi

HERMANNSTADT: Căbuz - Căpuşă, Ionuţ Stoica, Selimovic - Antwi, S. Balaure (Patrick Vuc 89), A. Ivanov, Dr. Albu (Biceanu 68), K. Ciubotaru - S.Buş (A. Chiţu 68), Neguţ (Oroian 89). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

Cartonaşe galbene: Romanchuk 65 / Ionuţ Stoica 75, Selimovic 80

Arbitri: Andrei Chivulete - Valentin Avram, Adrian Vornicu

Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Raul Ghiciulescu