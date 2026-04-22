Surse: După discuţiile cu UDMR, Bolojan a declarat că s‑a convenit înlocuirea rapidă a posturilor vacante

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, potrivit surselor, după o întâlnire cu liderii UDMR la Parlament, că părţile au discutat funcţionarea guvernului în ipoteza retragerii miniştrilor PSD şi au convenit să înlocuiască cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor, pentru a asigura continuitatea proiectelor în derulare.

„Am discutat despre funcţionarea guvernului în această situaţie ipotetică în care miniştrii PSD s-ar retrage şi am convenit ca, în această situaţie, să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în aşa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate şi derulate în continuare”, a spus Bolojan, potrivit surselor.

Premierul a precizat, conform surselor, că prioritatea o reprezintă proiectele legate de PNRR, care necesită respectarea jaloanelor ce implică reforme şi sprijin parlamentar, iar PNL va acţiona pentru a asigura îndeplinirea acestora, conform surselor citate.

Bolojan a mai subliniat importanţa finalizării procedurilor în următoarele săptămâni pentru a garanta finanţarea proiectelor de infrastructură,autostrăzi, spitale şi şcoli, şi pentru a proteja investiţiile la nivel local, au transmis sursele.

„Vă vom ţine la curent, funcţie de evoluţia evenimentelor, încercând să asigurăm funcţionarea, în condiţii cât mai normale posibil, a guvernului”, a adăugat şeful Executivului, potrivit surselor.