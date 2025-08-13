Ţara noastră, lider european în sectorul avicol cu peste 200 de milioane de pui exportaţi în 2024

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri la Brăila că România este „cea mai puternică forţă” în sectorul avicol din Uniunea Europeană, după ce anul trecut a exportat peste 200 de milioane de pui în ţări precum Franţa, Italia şi Anglia, transmite Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.

Barbu a anunţat că obiectivul este replicarea acestui succes în sectorul porcin şi cel al bovinelor de lapte şi carne, prin subvenţii europene dedicate. „Peste 4 miliarde de euro din anul 2028 se vor duce direct în zootehnia din România”, a precizat ministrul, adăugând că agricultura, zootehnia şi industria alimentară reprezintă „singurul motor economic” al ţării.

În următorii 2-3 ani, vor fi implementate programe şi unităţi de procesare în valoare de aproape 2 miliarde de euro, cu accent pe integrarea producţiei vegetale cu zootehnia şi procesarea, pentru a evita dependenţa de materie primă din import. Sprijinul cuplat va fi acordat doar fermelor care asigură această integrare.