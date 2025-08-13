Tenis: Bulgarul Grigor Dimitrov nu va participa la US Open

Bulgarul Grigor Dimitrov, fost număr 3 mondial, nu va evolua la US Open (24 august - 7 septembrie), au anunţat, marţi, organizatorii ultimului Grand Slam al anului, potrivit news.ro.

Dimitrov (34 de ani, locul 21 mondial) nu a mai jucat de când s-a retras în optimi la Wimbledon, când conducea cu două seturi la zero în faţa numărului 1 mondial, Jannik Sinner, în cele din urmă câştigător al turneului.

Bulgarul a fost nevoit să părăsească iarba londoneză din cauza unei accidentări la umărul drept.

După această retragere, chilianul Alejandro Tabilo intră pe tabloul principal al turneului de Grand Slam de la New York.