Tenis: Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, calificaţi în sferturile de finală la Cincinnati

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe francezul Adrian Mannarino, într-o partidă disputată miercuri, potrivit Agerpres.

Sinner (23 ani), deţinătorul trofeului, s-a impus pentru a patra oară în tot atâtea confruntări cu veteranul francez, în vârstă de 37 de ani, aflat pe locul 89 în clasamentul ATP.

Italianul a semnat cu această ocazie a 24-a sa victorie pe hard, iar în turul următor îl va avea ca adversar pe canadianul Felix Auger-Aliassime, care a trecut cu 6-4, 6-3 de francezul Benjamin Bonzi.

Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a acces la rândul său în sferturi la competiţia din statul Ohio, trecând cu 6-1, 6-4 de italianul LLurca Nardi, după 80 de minute de joc şi se va lupta pentru un loc în semifinale cu rusul Andrei Rublev, învingător cu 6-2, 6-3 în duelul cu argentinianul Francisco Comesana.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, luptă pentru primul său trofeu la Cincinnati, unde a atins finala în 2023, când s-a înclinat în faţa sârbului Novak Djokovic.

Francezul Terence Atmane (23 ani, locul 136 ATP), venit din calificări, a produs surpriza optimilor de finală, reuşind să-l elimine în trei seturi, 3-6, 7-5, 6-3, pe americanul Taylor Fritz, numărul patru mondial.

Următorul adversar al lui Atmane va fi danezul Holger Rune, cap de serie numărul 7, care a profitat de abandonul adversarului său din optimi, Frances Tiafoe (nr.10), la scorul de 6-4, 3-1.