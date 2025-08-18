Tenis: Jasmine Paolini s-a calificat în finală la Cincinnati

Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati, potrivit news.ro.

Paolini, locul 9 mondial, o va înfrunta luni pe Iga Swiatek din Polonia, locul 3 mondial, care a trecut de Elena Rîbakina din Kazahstan.

Italianca în vârstă de 29 de ani nu a ajuns niciodată în finala din Ohio. Ea vizează un al treilea titlu WTA 1000 după Dubai în 2024 şi Roma în acest an.

Swiatek nu a pierdut niciodată în faţa lui Paolini în cinci întâlniri, inclusiv una în acest sezon pe iarbă, la Bad Homburg.

Finala feminină va începe luni abia la ora locală 18:00 (01:00 marţi, la Bucureşti), după finala masculină dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner.