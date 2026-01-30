Timo Werner va juca în MLS, la San Jose Earthquakes

Atacantul german Timo Werner a semnat joi un contract cu gruparea San Jose Earthquakes, din MLS, a anunţat echipa americană pe site-ul oficial.

La 29 de ani şi afectat de mai multe accidentări, Timo Werner a decis să îşi continue cariera în afara Europei. Atacantul german a evoluat pentru Tottenham, între ianuarie 2024 şi iunie 2025, ca împrumut, iar în vara anului trecut a revenit la RB Leipzig. Echipa din Bundesliga a încercat să scape de jucător, dar acesta nu a acceptat termenii despărţirii şi a rămas la Leipzig, fiind convocat de două ori în prima parte a sezonului şi jucând un singur minut, în luna septembrie.

Timo Werner a semnat cu San Jose Earthquakes un contract până în 2028, fiind unul dintre cei trei jucători ai formaţiei din San Jose care pot primii salarii mai mari decât limita impusă, aşa numiţii Designated Player.