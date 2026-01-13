TradeVille: Bilanţul pieţelor internaţionale

Referitor la maximele istorice evidenţiate pe anumite pieţe, sunt analişti care susţin că aceste maxime nu ilustrează entuziasmul, ci frica. Investiţiile masive în aur şi în pieţele de capital ar putea fi considerate tentative de refugiu în faţa unor perspective dezastruoase, în contextul mondial în care figurează o nouă politică a tarifelor, sancţiuni, războaie, ameninţări militare şi defragmentare.

Pieţele americane de acţini au înregistrat noi maxime istorice pe parcursul lunii decembrie 2025, la fel cele europene, evoluţii în general pozitive fiind consemnate şi pe bursele din Asia, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille. Acesta arată o imagine de ansamblu asupra evoluţiilor pieţelor financiare globale în luna decembrie şi pe întreg anul 2025, acoperind bursele internaţionale, precum şi principalele clase de active, inclusiv Bitcoin, aur şi petrol, alături de dinamica Bursei de Valori Bucureşti. Analiza cuprinde performanţa indicilor bursieri, diferenţele sectoriale, contextul macroeconomic şi deciziile de politică monetară, evidenţiind totodată factorii care au influenţat sentimentul investitorilor spre final de an. În acelaşi timp, raportul include perspective pentru începutul lui 2026.

• Bursele internaţionale

- SUA - noi maxime istorice

Indicii bursieri americani S&P 500 şi Dow Jones au înregistrat noi maxime istorice pe parcursul lunii decembrie, însă în lipsa unui "Santa Rally”, finalul lunii a adus scăderi uşoare pentru S&P 500 (-0,05%) şi Nasdaq Composite (-0,53%), şi o apreciere modestă pentru Dow Jones (+0,73%). La nivelul anului 2025, indicii au înregistrat creşteri de 16,4% (S&P 500), 20,4% (Nasdaq Composite) şi 13% (DJIA), conform raportului Tradeville.

Sectorul financiar a fost cel mai performant din S&P 500 în luna decembrie, cu +3%, la polul opus situându-se cel de utilităţi, cu o depreciere de 5%. La nivelul anului 2025, cel mai performant sector rămâne cel al serviciilor de comunicaţii, cu o creştere de 33%.

Acţiunile mega-cap au avut o evoluţie mixtă în decembrie, Nvidia înregistrând cea mai mare creştere, de 5%, în timp ce acţiunile Apple au afişat cea mai mare depreciere, de 2,51%. În ceea ce priveşte randamentele anuale, Alphabet rămâne performerul grupului, cu o creştere de 65,35%, urmat de Nvidia, cu 38,88%, în timp ce Apple şi Amazon au încheiat anul cu aprecieri modeste, de 8%, respectiv 5%.

Pe plan macroeconomic, ratele dobânzilor mai mici la creditele ipotecare şi creşterea salariilor au susţinut cererea cumpărătorilor de locuinţe, indicele vânzărilor de locuinţe în aşteptare urcând cu 3,3% în noiembrie, cea mai mare creştere lunară din februarie 2023. Cererile iniţiale de şomaj au scăzut pentru a treia săptămâna consecutivă, ajungând la 199.000, cu 16.000 mai puţin faţă de nivelul revizuit al săptămânii anterioare. În noiembrie, datele privind Indicele Preţurilor de Consum din SUA au fost sub aşteptări, atât inflaţia totală, cât şi cea de bază fiind semnificativ mai scăzute decât se anticipase. Inflaţia de bază a încetinit până la cel mai redus ritm din martie 2021. În termeni anualizati, CPI total a crescut cu 2,7%, comparativ cu estimarea consensului de 3,1% şi nivelul anterior, de 3%. În acelaşi timp, CPI de bază a crescut cu 2,6%, sub estimări. Totuşi, economiştii au avertizat că acurateţea acestor cifre ar fi putut fi afectată de închiderea guvernului din octombrie, care a perturbat eforturile Biroului de Statistică a Muncii de colectare a datelor şi a generat lacune în numeroase componente lunare.

În şedinţa din 10 decembrie, Fed (banca centrală) a redus pentru a treia oară în 2025 dobânda de referinţă cu 0,25 puncte procentuale, până în intervalul 3,50%-3,75%. Publicarea la finalul lunii decembrie a minutelor şedinţei Fed a arătat o orientare uşor mai restrictivă decât se anticipase. Reacţia pieţelor a fost limitată, probabilitatea unei reduceri de dobândă în ianuarie rămânând în jur de 15%, conform CME FedWatch.

- Europa: plus de 2,83% pentru STOXX 600

Economia europeană a încheiat anul 2025 pe un ton prudent, cu semnale mixte privind dinamica activităţii economice. Rata anuală a inflaţiei din zona euro a scăzut la 2% în decembrie, conform estimărilor preliminare Eurostat, marcând alinierea cu ţinta Băncii Centrale Europene (BCE) şi o moderare treptată a presiunilor preţurilor după nivelurile din ultimele luni. Inflaţia de baza (fără energie şi alimente) a coborât la aproximativ 2,3%, ceea ce ar putea oferi BCE spaţiu pentru a menţine politica monetară relativ neutră în prima parte a anului 2026.

În Franţa, inflaţia a scăzut la 0,8% în decembrie 2025, cel mai redus nivel din ultimele şapte luni, de la 0,9% în fiecare dintre cele două luni anterioare şi sub aşteptările de 0,9%, conform estimărilor preliminare. Reducerea inflaţiei a fost determinată în principal de scăderea mai accentuată a preţurilor energiei, în special pentru produsele petroliere. În acelaşi ton, rata inflaţiei în Germania a încetinit peste aşteptările pieţei, scăzând la 2% (analiştii estimau un nivel de 2,2%, în timp ce în noiembrie inflaţia s-a ridicat la 2,6%). Concomitent, indicatorul ZEW al sentimentului economic din Germania a crescut puternic la 45,8 în decembrie 2025, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, comparativ cu 38,5 în noiembrie şi mult peste prognoza de 38,5. Îmbunătăţiri au fost înregistrate în sectorul auto şi în alte domenii orientate spre export, inclusiv industriile chimică şi farmaceutică, precum şi producţia de metale. ”Aşteptările au devenit mai pozitive”, a declarat Preşedintele ZEW, Prof. Achim Wambach, menţionând: ”După trei ani de stagnare economică, şansele pentru o redresare a economiei sunt bune, iar acest lucru se reflectă în sentiment. Politica fiscală expansivă va oferi un nou impuls economiei germane. Totuşi, redresarea rămâne fragilă. Măsurile pentru gestionarea conflictelor comerciale persistente, a tensiunilor geopolitice şi a absenţei investiţiilor vor fi probabil incluse pe agenda de reforme pentru 2026”.

În Italia, inflaţia a crescut la 1,2% în decembrie, de la minimul ultimelor 13 luni, de 1,1%, înregistrat în noiembrie, uşor peste aşteptările pieţei, care indicau menţinerea la 1,1%. Inflaţia a fost mai ridicată în cazul serviciilor de transport, al alimentelor proaspete şi al alimentelor procesate.

În ceea ce priveşte decizia de politică monetară din luna decembrie, BCE a menţinut neschimbate costurile de împrumut pentru a patra şedinţa consecutivă în decembrie, dobânda principală de refinanţare rămânând la 2,15%, iar dobânda facilităţii de depozit menţînându-se la 2%. Decizia a fost în linie cu aşteptările pieţei, iar factorii de decizie au reiterat că vor continua să adopte o abordare dependentă de date, evaluată de la o şedinţa la alta.

Indicele european STOXX 600 a încheiat luna decembrie cu o apreciere de 2,83%, în timp ce, la nivelul întregului an, avansul s-a ridicat la 17,4%, marcând niveluri istorice şi depăşind indicele american S&P 500 (+16%). Creşterea a fost susţinută de sectoare precum cel financiar, resurse de bază şi tehnologie. În Franţa, indicele CAC 40 a rămas stabil şi în luna decembrie, cu o creştere de numai 0,3%, în timp ce în Germania, DAX a înregistrat o apreciere de 2,74%. Cei doi indici europeni au încheiat anul 2025 cu aprecieri de 10%, respectiv 22%.

- Asia - evoluţii pozitive, susţinute de semnele de stabilizare a economiei chineze

În luna decembrie, pieţele asiatice au încheiat cu evoluţii în general pozitive, susţinute de semnele de stabilizare a economiei chineze. În Japonia, indicele Nikkei 225 a rămas aproape de maximele istorice în luna decembrie. Indicele a înregistrat un avans de aproximativ 2% în decembrie, în timp ce pe întreg anul 2025 a consemnat un randament de aproximativ 30%, una dintre cele mai bune performanţe la nivel global. Evoluţia din ultima lună a anului a fost caracterizată de fluctuaţii moderate, pe fondul marcării profiturilor după raliul puternic din prima parte a anului. Performanţa anuală a fost susţinută de reformele de guvernanţă corporativă, de deprecierea yenului şi de rezultatele solide ale companiilor exportatoare.

În Hong Kong, indicele Hang Seng a continuat procesul de redresare şi a înregistrat în luna decembrie un câştig de aproximativ 3%. Pe întreg anul 2025, indicele a încheiat cu un avans de aproximativ 14%. Sentimentul investiţional s-a îmbunătăţit spre final de an, pe fondul aşteptărilor privind măsuri suplimentare de sprijin pentru economia Chinei. Activitatea manufacturieră în China a revenit la o expansiune în decembrie, cu un PMI care a depăşit pragul de 50 (50,1), peste estimarea de 49,2 a analiştilor şi peste nivelul de 49,2 din noiembrie, semnalând o redresare uşoară a producţiei şi a cererii interne, pe fondul măsurilor de stimulare fiscală şi monetară adoptate de autorităţi. Această evoluţie a marcat o schimbare faţă de contracţia moderată observată anterior în sectorul industrial.

În Coreea de Sud, sectorul manufacturier şi-a revenit după două luni consecutive de contracţie, cu un PMI de 50,1 în decembrie, faţă de două luni consecutive la nivelul de 49,4, susţinut de creşterea comenzilor de export şi de relansarea cererii în industriile auto şi de semiconductori. În acelaşi timp, sondajele au indicat o îmbunătăţire a încrederii producătorilor pentru 2026, atingând un maxim al ultimilor trei ani şi jumătate.

Sectorul serviciilor din Japonia a înregistrat, în luna decembrie, cel mai lent ritm din luna mai, pe fondul temperării cererii generale, cu un PMI care a scăzut la 51,6, de la 53,2 în noiembrie, sub estimarea de 52,5, dar a rămas peste pragul de 50, care separă creşterea de contracţie, pentru a nouă lună consecutivă. Deşi cererea externă pentru serviciile japoneze a revenit în zona de expansiune pentru prima dată din iunie, noile comenzi au crescut într-un ritm mai lent.

La nivel regional, perspectivele pentru începutul anului 2026 rămân prudente, dar uşor mai echilibrate faţă de prima parte a anului 2025. Potrivit Asian Development Bank (ADP), inflaţia medie în Asia a continuat să se tempereze pe parcursul anului 2025, coborând spre un nivel de aproximativ 3,3-3,5%, faţă de valori de peste 4% în 2024. ADB prevede o expansiune a regiunii de aproximativ 4,6% în 2026, de la 4,5% anterior, ca urmare a rezilienţei exporturilor şi cererii externe. În acelaşi timp, cererea globală pentru tehnologie şi hardware avansat a rămas un factor cheie de susţinere pentru economiile asiatice orientate spre export. Investiţiile globale în infrastructura pentru inteligenţă artificială, centre de date şi semiconductori au continuat să crească spre finalul anului 2025, cu un avans anual estimat de peste 15%.

China este estimată să înregistreze un avans al PIB de circa 4,3% în 2026, neschimbată faţă de prognoza anterioară, pe fondul unei redresări lente a consumului şi al presiunilor din sectorul imobiliar, în timp ce India ar urma să păstreze un ritm robust, cu un PIB proiectat la aproximativ 6,5% în 2026, uşor sub ritmul din 2025, dar în continuare peste media regională.

• Bitcoin - cu aproximativ 30% sub maximul istoric

Prima parte a anului 2025 a fost dominată de un raliu accelerat pentru Bitcoin, susţinut în principal de intrările masive în ETF-urile spot pe Bitcoin lansate în SUA, care au atras zeci de miliarde de dolari de capital nou în piaţă. În paralel, marile instituţii financiare au continuat să integreze Bitcoin în produse de investiţii şi portofolii diversificate, iar aşteptările privind o posibilă relaxare a politicii monetare globale au alimentat apetitul pentru active cu risc mai ridicat. Astfel, Bitcoin a depăşit succesiv pragurile de 80.000, 100.000 şi ulterior 120.000 de dolari în a doua jumătate a anului, atingând maximul istoric pe 6 octombrie, la 126.272 de dolari, consolidându-şi poziţia ca activ investiţional mainstream. În a doua parte a anului, începând cu luna octombrie, piaţa a intrat într-o fază de corecţie, pe fondul marcării profiturilor după raliul puternic şi al intensificării lichidărilor forţate din piaţa derivatelor, unde nivelul de leverage atinsese maxime multianuale. Corecţiile s-au accentuat în noiembrie, într-un context de deteriorare a sentimentului global de risc, alimentat de tensiuni geopolitice, de incertitudini legate de traiectoria ratelor de dobândă şi de scăderi ample în segmentul altcoins. Acest efect de contagiune a amplificat volatilitatea Bitcoin, pierzând în noiembrie 36% de la maximul atins (cea mai abruptă scădere din luna noiembrie 2022 şi până acum), tranzacţionându-se în prezent cu aproximativ 30% sub maximul istoric.

Bitcoin a încheiat anul 2025 în scădere cu 6%, la 87.496 dolari. Luna decembrie a început cu un sentiment mai echilibrat, susţinut de reducerea presiunii de vânzare şi de stabilizarea fluxurilor instituţionale, Bitcoin reuşind să revină gradual peste zona 90.000-95.000 de dolari în primele săptămâni. Un factor important în decembrie a fost contextul macroeconomic. Mesajele Rezervei Federale (Fed) au indicat o abordare mai prudentă, cu posibilitatea unor reduceri de dobândă în 2026 condiţionate de evoluţia inflaţiei, ceea ce a susţinut activele de risc fără a genera însă un nou val de entuziasm. Analiştii au subliniat că Bitcoin s-a comportat similar cu acţiunile de creştere, reacţionând pozitiv la relaxarea tensiunilor financiare, notează Tradeville.

Tom Lee, managing partner la Fundstrat, a menţionat că zona 90.000-100.000 de dolari eprezintă un interval de consolidare sănătos după raliul puternic din 2025, argumentând că piaţa are nevoie de timp pentru a absorbi câştigurile anterioare. Fluxurile din ETF-urile spot au rămas un indicator cheie, cu perioade de intrări moderate care au contribuit la stabilizarea preţului, dar fără a genera un impuls suficient pentru reluarea trendului ascendent agresiv din toamnă. Din punct de vedere tehnic, decembrie a fost o lună de consolidare, Bitcoin încheind luna în teritoriu negativ (-1%), peste minimele din noiembrie, la 87.496 de dolari. Suportul din zona 85.000-86.500 de dolari a fost testat de mai multe ori, în timp ce nivelurile din apropierea 95.000 de dolari au acţionat ca rezistenţe majore.

Potrivit CNBC, Bitcoin ar putea atinge noi maxime în 2026, însă cu potenţial de volatilitate ridicată. Analiştii anticipează un interval larg de preţuri pentru 2026, de la minime de aproximativ 75.000 de dolari până la maxime de până la 225.000 de dolari. Potrivit lui Carol Alexander, profesor de finanţe la University of Sussex, în 2026, Bitcoin va rămâne într-un ”interval de volatilitate ridicată” cuprins între 75.000 şi 150.000 de dolari, ”cu un centru de greutate în jurul nivelului de 110.000 de dolari”. Totodată, Citi are un scenariu de baza cu o ţintă de 143.000 de dolari pentru Bitcoin în următoarele 12 luni. În scenariul optimist, ţinta este de 189.000 de dolari, iar în cel pesimist, de 78.000 de dolari pentru aceeaşi perioadă.

• Aurul, în cea mai puternică creştere anuală de după 1979

Aurul a încheiat 2025 la maxime istorice, într-un an marcat de cea mai puternică creştere anuală din 1979. Cotaţia spot a atins un record de 4.381 dolari/uncie în octombrie, după ce până înainte de martie nu depăşise 3.000 de dolari/uncie, iar pe ansamblul ultimilor doi ani preţurile s-au dublat. În 2025, aurul a înregistrat un avans de 64,5%, susţinut de cererea ridicată a băncilor centrale şi investitorilor, pe fondul tensiunilor geopolitice, dezechilibrelor fiscale şi incertitudinilor monetare. Chiar şi aşa, aurul a avut cea mai redusă performanţă din rândul metalelor preţioase, fiind depăşit de argint (+149%), platină (+128%) şi paladiu (+80,4%). În decembrie 2025, aurul a avut o evoluţie volatilă, dar cu un trend clar ascendent spre final. La începutul lunii, preţul s-a corectat uşor, pe fond de marcări de profit după raliul puternic din lunile anterioare, în contextul aşteptării unor date macro şi al deciziilor Fed, coborând temporar spre 4.187 dolari/uncie. Ulterior, aurul a reluat creşterea, susţinut de aşteptări de relaxare monetară în 2026, un dolar mai slab şi tensiuni geopolitice, iar în ultima săptămână a lunii a atins mai multe maxime istorice consecutive, culminând cu un nou vârf în 26 decembrie, în jur de 4.550 dolari/uncie.

În continuare, prognozele variază uşor între instituţii - unele văd aurul la circa 4.500 de dolari/uncie în prima jumătate a anului 2026, cu potenţial de depăşire a 5.000 de dolari/uncie în trimestrul al patrulea, reflectând perspective de cerere solidă pe măsură ce portofoliile se ajustează la incertitudini macro.

• Petrolul, în al treilea an de declin

Petrolul a încheiat luna decembrie cu o scădere de 3,7%, cotaţia fluctuând între un maxim de 63,8 dolari/baril şi un minim de 58,9 dolari/baril, acesta din urmă reprezentând şi cel mai scăzut nivel de închidere din 2025. La nivel anual, petrolul a consemnat o corecţie de 18,5%, cea mai amplă din 2020 încoace, marcând totodată primul episod în care piaţa petrolului a înregistrat trei ani consecutivi de scăderi anuale. Pe parcursul anului, cotaţia a oscilat între un minim de 58,9 dolari/baril şi un maxim de 82 de dolari/baril.

Preţurile ţiţeiului au scăzut în 2025 pe fondul unui exces de ofertă la nivel global, în pofida unor episoade de susţinere temporară generate de tensiuni geopolitice, precum loviturile Israelului asupra Iranului din 13 iunie şi atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia şi Ucraina. Acumulările de stocuri din China au atenuat parţial declinul preţurilor. La nivel de medie lunară, preţul Brent a coborât de la 79 de dolari/baril în ianuarie la 63 de dolari/baril în decembrie, cel mai redus nivel lunar mediu din 2021, iar preţul mediu anual s-a situat la 69 de dolari/baril, minimul din 2020, chiar şi după ajustarea pentru inflaţie. În prima jumătate a anului, scăderea preţurilor a fost determinată de încetinirea economică, inclusiv contracţia PIB-ului SUA în primele trei luni din 2025, cu o corecţie suplimentară de aproape 15 dolari/baril în aprilie, pe fondul temerilor legate de escaladarea tarifelor comerciale. În a doua parte a anului, anunţurile OPEC+ privind majorarea ţintelor de producţie au amplificat riscul unei pieţe suprasaturate. Potrivit raportului Short-Term Energy Outlook, producţia globală de ţiţei şi combustibili lichizi a depăşit consumul pe tot parcursul lui 2025, cu acumulări de stocuri de peste 2,5 milioane de barili/zi în ultimele două trimestre, cele mai mari din 2000, cu excepţia anului 2020. În decembrie 2025, preţul ţiţeiului Brent s-a menţinut la niveluri scăzute, cu o medie lunară de aproximativ 63 de dolari/baril, cel mai redus nivel din 2021, iar la finalul lunii s-a tranzacţionat în jurul pragului de 60-61 de dolari/baril. Evoluţia a reflectat un context dominat de excedentul de ofertă şi de acumulări ridicate de stocuri la nivel global, în timp ce riscurile geopolitice, inclusiv conflictul din Ucraina şi tensiunile din Venezuela, au oferit doar un sprijin temporar, insuficient pentru a schimba trendul descendent al pieţei.

La începutul lunii ianuarie 2026, preţul ţiţeiului Brent s-a stabilizat în jurul nivelului de 60-61 de dolari/baril, pe fondul unui excedent de ofertă estimat la peste 3 milioane de barili/zi, în timp ce riscurile geopolitice au avut un impact limitat asupra pieţei.

• BVB - noi maxime istorice

Luna decembrie a adus noi maxime istorice la BVB, indicele de referinţă al bursei, BET, înregistrând o creştere de 6,99%, în timp ce indicele sectorial BET-NG a marcat o apreciere de 5,95%. La nivelul anului 2025, randamentul indicelui BET este de 46,6%, iar cel al indicelui BET-NG - de 49,6%. Din componenţa indicelui BET, cele mai mari aprecieri le-au înregistrat, în luna decembrie, acţiunile BRD (+19,82%), MedLife (+16,82%) şi DIGI (+13,37%). La polul opus, cele mai mari scăderi sunt afişate de Alro (-0,99%), TTS (-1,08%) şi Conpet (-1,53%).

O nouă emisiune a titlurilor de stat Fidelis au debutat la tranzacţionare la BVB în 18 decembrie, prin care statul a atras 1,5 miliarde de lei.

Grup EM SA, grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, a debutat pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti pe 19 decembrie. Acţiunile companiei se tranzacţionează pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Burse, sub simbolul ”EM”. Oferta publică de vânzare de acţiuni iniţiată de Grup EM s-a derulat în perioada 03.10.2025 - 16.10.2025, iar suma atrasă este de 24,6 milioane de lei.

Tot în luna decembrie, Romgaz (SNG), cel mai mare producător şi principalul furnizor de gaze naturale din România, a listat cea de-a doua emisiune de obligaţiuni, în valoare de 500 de milioane de euro, pe Piaţa Reglementată a Bursei. Obligaţiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier SNG31E şi au o maturitate de şase ani.

• Perspective

În luna ianuarie începe un sezon de raportări financiare în SUA, aferent ultimului trimestru din 2025. Nouă sectoare sunt aşteptate să înregistreze creştere anuală a profiturilor, domeniul IT conducând cu un avans de 25,7%. Creşterea nu este limitată la câteva companii gigant, ci are o baza largă, oferind un fundament solid pentru continuarea aprecierii pieţei. Creşterea veniturilor este estimată la 7,6% anual, ceea ce ar marca al 21-lea trimestru consecutiv de expansiune a veniturilor. Această evoluţie arată că cererea rămâne sănătoasă la nivelul întregii economii. Giganţii din grupul ”Magnificent 7” sunt estimate să îşi crească profiturile cu 22,7% în 2026, comparativ cu 12,5% pentru restul de 493 de companii. Marja netă de profit pentru trimestrul al patrulea este estimată la 12,8%, peste media ultimilor cinci ani, de 12,1%. Sectorul IT se remarcă printr-o marjă de 28,5%.

În 28 ianuarie 2026, Rezerva Federală are o nouă şedinţă de politică monetară, probabilitatea unei reduceri de dobândă rămânând în jur de 15%, conform CME FedWatch.

Pe plan european, în cadrul şedinţei de politică monetară din luna decembrie, Banca Centrală Europeană a publicat noi proiecţii economice. Creşterea economică a fost revizuită în creştere la 1,4% în 2025, 1,2% în 2026 şi 1,4% în 2027, fiind estimată să rămână la 1,4% şi în 2028. Inflaţia totală este prognozată să se situeze, în medie, la 2,1% în 2025, 1,9% în 2026, 1,8% în 2027 şi 2% în 2028. Inflaţia pentru 2026 a fost revizuită în creştere, în principal din cauza serviciilor.

Pentru petrol, analiştii anticipează un excedent persistent de ofertă în 2026, cu preţul ţiţeiului Brent estimat în intervalul 55-65 de dolari/baril, majoritatea prognozelor indicând o medie de aproximativ 60 de dolari/baril. Creşterea producţiei globale peste ritmul cererii menţine presiunea descendentă, în timp ce politica OPEC+ şi acumulările de stocuri din China ar putea tempera scăderi mai abrupte.

Bitcoin ar putea atinge noi maxime în 2026, însă cu potenţial de volatilitate ridicată. Analiştii anticipează un interval larg de preţuri pentru 2026, de la minime de aproximativ 75.000 de dolari până la maxime de până la 225.000 de dolari.

Previziunile pentru aur în 2026 rămân în majoritatea scenariilor orientate spre continuarea creşterii, chiar dacă ritmul ar putea fi mai moderat decât în 2025. Analiştii estimează că aurul ar putea urca spre 5.000 de dolari/uncie pe parcursul anului, susţinut de aşteptările privind relaxarea politicii monetare a Fed, cererea persistentă a băncilor centrale pentru diversificarea rezervelor, un dolar relativ slab şi tensiuni geopolitice continue.