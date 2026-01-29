Trimestrul IV în cifre

English Version

• 1 octombrie

- Guvernul aprobă rectificarea bugetară.

• 20 octombrie

- Curtea Constituţională decide că legea prin care Guvernul urmărea reforma pensiilor speciale ale magistraţilor prin asumarea răspunderii parlamentare este neconstituţională.

- Oana Gheorghiu este numită prin decret prezidenţial în funcţia de vicepremier pentru reformă.

• 23 octombrie

- Ţara noastră obţine, în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană, înlocuirea jalonului privind reducerea gap-ului de TVA cu unul orientat către reforme structurale şi digitalizarea completă a ANAF până în 2027.

• 31 octombrie

- Preşedintele Nicuşor Dan trimite la CCR o sesizare de neconstituţionalitate privind iniţiativa de modificare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, retrimisă la promulgare după un nou ciclu legislativ.

• 12 noiembrie

- Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50%; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

• 24 noiembrie

- Consiliul Suprem de Apărare a Ţării aprobă noua strategie naţională de securitate şi proiectele care vor fi finanţate cu 16,68 miliarde euro din programul SAFE.

• 26 noiembrie

- Procurorii încep percheziţiile în dosarul Euroins, după doi ani de la falimentul companiei de asigurări.

- Acţiunile producătorului de mezeluri şi produse ”ready-meals” Cris-Tim Family Holding debutează la BVB, după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 454,35 milioane de lei.

• 28 noiembrie

- Ionuţ Moşteanu (USR) demisionează din funcţia de ministru al Apărării, pe fondul controverselor legate de studiile sale.

- Guvernul adoptă a doua rectificare bugetară din 2025, dispunând rearanjarea priorităţilor statului în scopul menţinerii ţintei de deficit bugetar negociate cu Bruxelles-ul.

- Banca Comercială Română listează o nouă emisiune de obligaţiuni pe piaţa reglementată a BVB, în valoare de 1,12 miliarde de lei.

• 2 decembrie

- Guvernul analizează amendamentele depuse la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi îşi asumă proiectul în Parlament.

- BNR anunţă că, la data de 30 noiembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 65.408 milioane de euro, faţă de 65.347 milioane euro la 31 octombrie 2025. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 12.011 milioane de euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 noiembrie 2025 erau de 77.419 milioane de euro, faţă de 76.885 milioane euro la 31 octombrie 2025.

• 5 decembrie

- Guvernul aprobă un memorandum care redefinineşte rolul Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării guvernanţei corporative în companiile de stat şi validează lista primelor 17 întreprinderi supuse analizei în vederea restructurării. Sunt vizate mai multe companii din energie şi transporturi, printre care Electrocentrale Bucureşti, Oil Terminal, CFR SA, CFR Călători, Metrorex şi Tarom.

• 7 decembrie

- Liberalul Ciprian Ciucu este ales primar general al Capitalei.

• 15 decembrie

- Este respinsă o moţiune de cenzură depusă împotriva Guvernul.

- BNR anunţă că, în perioada ianuarie-octombrie 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24.636 milioane euro, comparativ cu 23.644 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanţa serviciilor - un excedent mai mare cu 560 milioane euro, balanţa veniturilor primare - un deficit mai mare cu 807 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie negativă de 694 milioane euro.

• 17 decembrie

- Guvernul decide că, până la 31 decembrie 2025, consiliile locale trebuie să aprobe hotărârile privind cotele de impozite şi taxe pentru 2026.

• 23 decembrie

- Guvernul adoptă ”Ordonanţa-trenuleţ”, dispunând reducerea unor cheltuieli, măsuri de relansare, sprijin pentru persoanele vulnerabile şi autorităţile locale, plus întărirea luptei cu evaziunea şi controlul în zona produselor accizabile.

• 24 decembrie

- Guvernul extinde, printr-un memorandum, lista privind restructurarea companiilor de stat, fiind adăugate Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova.

• 29 decembrie

- Judecătorii CCR nu iau o decizie privind Legea pensiilor magistraţilor, întrucât cei patru judecători propuşi de PSD nu s-au prezentat la şedinţă. Cu o zi în urmă, aceştia părăsiseră sala de judecată.

- Ministerul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar a atins 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025, faţă de 125,72 miliarde de lei, respectiv 7,15% din PIB în aceeaşi perioadă din 2024.

• 31 decembrie

- Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a urcat cu 14,5% în trimestrul al patrulea din 2025, până la 24.439 de puncte, în vreme indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 17,3%, la 4.832 de puncte, într-o perioadă în care companiile de la BVB şi-au prezentat rezultatele obţinute în trimestrul al treilea.

- Acţiunile companiei de infrastructură energetică Premier Energy (PE) s-au apreciat cu 42,7% în ultimul trimestru al anului trecut, cele ale Electrica - cu 35,4%.

- Titlurile prestatorului de servicii medicale private MedLife au câştigat 31,3%, compania depăşind pragul unei capitalizări bursiere de un miliard de euro în luna decembrie.

- Acţiunile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom s-au apreciat cu 14,2%, cele ale Romgaz, partenerul OMV Petrom în proiectul Neptun Deep, cu 17,4%.

- Titlurile Banca Transilvania s-au apreciat cu circa 7,5%, cele ale BRD-Groupe Societe Genarale - cu 29,9%.

- Indicele BET-FI, care include cele cinci foste SIF-uri şi Fondul Proprietatea, a înregistrat un avans de 20% în ultimul trimestru al anului trecut, până la 90.620 de puncte, toate titlurile componente ale coşului de acţiuni marcând creşteri.