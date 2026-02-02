Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, informează Agerpres.

Acordul prevede reducerea de la 25% la 18% a taxelor vamale percepute de SUA asupra importurilor din India, a scris Trump într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare Truth Social, după o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi.

Acesta din urmă a "acceptat să oprească achiziţia de petrol rusesc" şi s-a angajat să cumpere "mai mult petrol din SUA şi, potenţial, din Venezuela", a adăugat preşedintele american.