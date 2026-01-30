Trump avertizează Marea Britanie: relaţiile cu China sunt periculoase

Preşedintele american Donald Trump a declarat că este „foarte periculos” pentru Marea Britanie să intre în afaceri cu Beijingul, în timp ce premierul britanic Keir Starmer, aflat în vizită în China, a lăudat beneficiile economice ale relansării relaţiilor cu a doua economie a lumii, potrivit Bloomberg.

Starmer a cerut o „relaţie mai complexă” în cadrul unei întâlniri de trei ore cu preşedintele chinez Xi Jinping, adaugă sursa citată, cu acces mai bun la piaţă, tarife reduse şi acorduri de investiţii, discutând în acelaşi timp despre fotbal şi Shakespeare.

Trump a comentat, fără a oferi detalii suplimentare: „Ei bine, este foarte periculos pentru ei să facă asta”, conform Bloomberg. Liderul american intenţionează să efectueze o vizită în China şi a ameninţat recent că ar putea impune tarife Canadei, după acorduri economice încheiate cu Beijingul, adaugă agenţia de presă.

Ministrul britanic al comerţului, Chris Bryant, a respins avertismentul lui Trump, afirmând că Marea Britanie intră în relaţia cu China „cu ochii larg deschişi”, relatează sursa citată.

Starmer a subliniat, potrivit Bloomberg, în cadrul Forumului de Afaceri Marea Britanie-China, că întâlnirile sale cu Xi au dus la „progrese reale”, inclusiv acorduri privind călătoriile fără viză şi reducerea tarifelor pentru whisky. „Acesta este modul în care construim încrederea şi respectul reciproc”, a spus premierul britanic, evidenţiază sursa amintită.

Agenţia citată a mai adaugat că vizita lui Starmer are loc în contextul tensiunilor comerciale provocate de ameninţările lui Trump şi în timp ce alte state europene, precum Germania şi Franţa, îşi consolidează relaţiile economice cu China. Oficialii britanici au precizat că Washingtonul a fost informat în prealabil cu privire la obiectivele vizitei lui Starmer, arată Bloomberg.