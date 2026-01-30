Viktor Orban denunţă o "coluziune" între Bruxelles şi Kiev

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Bruxelles cooperează în secret cu Kievul pentru că amândoi vor un guvern în Ungaria care să nu li se opună, transmite MTI.

Potrivit lui Orban, Bruxelles ajută Ucraina blocând livrarea de gaz rusesc ieftin către Ungaria, deşi Uniunea Europeană nu poate impune legal o astfel de interdicţie, arată MTI.

"Tratatele fondatoare ale UE precizează clar că fiecare stat membru are competenţa naţională de a decide ce fel de energie îşi procură şi de unde. Bruxelles nu are nicio autoritate pentru a se amesteca în asta", a subliniat premierul ungar, conform MTI.

Orban a mai afirmat că Bruxelles a invocat din nou Kievul pentru a justifica reglementarea, susţinând că este o măsură de politică comercială şi nu o sancţiune, evitând astfel necesitatea unanimităţii şi eludând opoziţia Ungariei şi Slovaciei, informează MTI.

Premierul ungar a concluzionat că "este perfect clar că decizia este legată de ideea de sancţiune", potrivit MTI.

Scopul "coluziunii" dintre Kiev şi Bruxelles, a mai apreciat Orban, este de a asigura un guvern ungar care "se supune Kievului şi Bruxellesului" în loc de unul care le rezistă, transmite MTI.