Wonderful şi Anthropic lansează Agent Builder pentru crearea de agenţi autonomi în companii

Noul Agent Builder reduce timpul de producţie cu până la 50% şi diminuează problemele iniţiale de producţie cu 20%. Wonderful colaborează cu laboratorul de cercetare în domeniul inteligenţei artificiale Anthropic pentru a facilita gestionarea la scară largă a reţelelor de agenţi în mediul corporativ, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Wonderful, companie care dezvoltă o platformă de agenţi AI pentru companii, a anunţat lansarea Agent Builder, un agent AI autonom conceput pentru a crea, testa şi îmbunătăţi alţi agenţi AI destinaţi mediului enterprise. Spre deosebire de instrumentele existente, care necesită intervenţie manuală sau fluxuri de lucru coordonate de ingineri, Agent Builder funcţionează ca un agent AI autonom, oferind o alternativă pentru generarea şi iterarea agenţilor într-un mod mai automatizat. Prin automatizarea procesului de creare şi testare, Agent Builder poate reduce timpul necesar dezvoltării şi implementării agenţilor în medii enterprise complexe. De asemenea, platforma este gândită pentru a permite gestionarea agenţilor printr-o interfaţă de chat, facilitând implicarea utilizatorilor non-tehnici în anumite etape ale procesului, conform unui comunicat al companiei.

"De la început, ne-am propus să ajutăm companiile să adopte AI în activitatea lor cât mai rapid”, a declarat Bar Winkler, cofondator şi CEO al Wonderful. „Pentru ca agenţii AI să aducă un beneficiu real, este nevoie ca organizaţiile să îi poată construi, dezvolta şi administra constant. Agent Builder reprezintă un pas important în această direcţie, atât pentru Wonderful, cât şi pentru echipele din companii care vor opera aceste sisteme zilnic”, relatează sursa citată.

Agent Builder a fost dezvoltat pe baza experienţei acumulate de Wonderful în propriile implementări. Pe măsură ce compania a construit şi implementat agenţi în peste 60 de proiecte enterprise, procesul de dezvoltare a rămas în mare parte manual, repetându-se pentru fiecare nou caz de utilizare sau îmbunătăţire. Totodată, operarea la scară largă în diverse industrii şi medii organizaţionale a permis identificarea unor modele şi practici eficiente. Agent Builder a fost creat pentru a transforma aceste cunoştinţe într-un instrument care automatizează şi optimizează procesul de construire a agenţilor, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Agent Builder utilizează materiale interne ale companiei, cum ar fi documente de politici, baze de date şi înregistrări audio, pentru a analiza cerinţele şi a crea agenţi, pe care îi evaluează în mod iterativ până când aceştia îndeplinesc standardele de producţie. Pentru ingineri, sistemul poate creşte productivitatea, deoarece îi ajută să se concentreze pe sarcini mai complexe. După ce integrările şi competenţele de bază sunt stabilite, Agent Builder poate fi folosit şi de echipe fără pregătire tehnică, care pot îmbunătăţi agenţii existenţi prin interacţiuni ghidate şi feedback, într-un mod similar instruirii unui coleg, relatează sursa citată.

Claude, dezvoltat de Anthropic, este motorul din spatele Agent Builder. Anthropic, cunoscută pentru orientarea sa către siguranţa AI, este una dintre opţiunile preferate pentru implementările enterprise, iar Claude este apreciat pentru fiabilitate, flexibilitate şi performanţă în sarcini complexe, precum argumentarea şi generarea de cod, conform unui comunicat al companiei.

"Companiile apelează la inteligenţa artificială pentru a sprijini angajaţii în muncă, pentru a accelera procesele şi pentru a dezvolta produse mai bune”, a declarat Chris Ciauri, Managing Director International la Anthropic. "Capacităţile lui Claude în programare şi în gestionarea agenţilor se potrivesc cu Agent Builder de la Wonderful. Suntem bucuroşi să colaborăm pentru a oferi un sistem util companiilor care vor să administreze reţele de agenţi la scară largă”, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Această schimbare devine tot mai relevantă pe măsură ce companiile trec de la câţiva agenţi la gestionarea unui număr mare de agenţi pe termen lung. Odată ce agenţii sunt extinşi, majoritatea eforturilor se concentrează pe perioada post-lansare: optimizarea performanţei, extinderea acoperirii şi adaptarea la noile cerinţe ale organizaţiei. Platforma Wonderful este gândită pentru a susţine întreg ciclul de viaţă al agenţilor, astfel încât companiile să poată ajusta funcţionarea, să adauge noi capacităţi şi să testeze scenarii fără a relua procesul de la zero, păstrând în acelaşi timp controlul şi rigurozitatea necesare pentru mediile de producţie, conform unui comunicat al companiei.

"Strategia noastră de produs a mizat întotdeauna pe AI - concepem produsele ca şi cum modelele vor continua să se perfecţioneze”, a declarat Roey Lalazar, cofondator şi CTO al Wonderful. "Agent Builder este o expresie directă a acestei viziuni. Atribuim una dintre cele mai importante sarcini din sistem unui agent AI, ştiind că abilităţile sale vor continua să se îmbunătăţească pe măsură ce modelele vor evolua”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.