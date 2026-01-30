Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zelenski: Negocierile cu Putin nu pot avea loc la Moscova

U.B.
Internaţional / 30 ianuarie, 12:41

Volodimir Zelenski/Sursa foto: X

Volodimir Zelenski/Sursa foto: X

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri posibilitatea unor negocieri cu omologul său rus la Moscova şi a lansat o provocare directă către Vladimir Putin, afirmând că acesta ar putea veni la Kiev „dacă îndrăzneşte”, relatează Sky News. Declaraţiile vin în contextul discuţiilor privind o posibilă oprire temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, potrivit sursei citate.

Zelenski a declarat că este dispus să participe la „orice format” de întâlnire între lideri, însă a exclus categoric Moscova sau Belarus ca loc pentru negocieri: „Este absolut imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Ar fi acelaşi lucru ca şi cum m-aş întâlni cu el la Kiev. Aş putea la fel de bine să-l invit la Kiev - să vină, dacă îndrăzneşte”, conform Sky News.

Preşedintele Ucrainei a precizat, potrivit postului de televiziune, că nu există un armistiţiu oficial între Kiev şi Moscova privind atacurile asupra obiectivelor energetice. Iniţiativa a fost propusă de Statele Unite şi de preşedintele american Donald Trump, iar Ucraina o consideră „o oportunitate”, nu un acord direct, adaugă sursa. Zelenski a afirmat că Ucraina va înceta atacurile asupra infrastructurii energetice ruse doar dacă Rusia va face acelaşi lucru, relatează Sky News.

Postul britanic susţine că declaraţiile vin după ce Donald Trump a susţinut că Vladimir Putin ar fi fost de acord să suspende bombardamentele asupra Kievului timp de o săptămână, pe fondul temperaturilor extreme prognozate în capitala ucraineană, unde mercurul din termometre ar putea coborî până la minus 26 de grade Celsius.

Zelenski a mai spus că discuţiile privind dezamorsarea conflictului au fost iniţiate de SUA în cadrul negocierilor trilaterale desfăşurate recent la Abu Dhabi, conform sursei citate. O nouă rundă de discuţii, programată pentru acest weekend în Emiratele Arabe Unite, ar putea fi amânată sau mutată, pe fondul evoluţiilor regionale şi al tensiunilor dintre Statele Unite şi Iran, adaugă Sky News.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat că Rusia a lansat vineri o rachetă balistică şi 111 drone asupra Ucrainei, în special în regiunile de pe linia frontului, precizează sursa citată, însă nu au fost raportate atacuri asupra infrastructurii energetice.

Războiul din Ucraina se apropie de intrarea în al cincilea an, iar eforturile diplomatice nu au produs rezultate concrete. Zelenski a reiterat că Ucraina nu va ceda teritorii, respingând cerinţa Moscovei de a renunţa la aproximativ 20% din teritoriul controlat de Kiev, inclusiv regiuni din Doneţk şi zona centralei nucleare de la Zaporojie, conform postului britanic.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.01.2026, 13:24)

    Cum, Zelenski nu vrea sa bea ceai cu noviciok?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

