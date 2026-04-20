Zi decisivă pentru coaliţie: PSD votează retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan

A.G.
Politică / 20 aprilie, 07:46

Zi decisivă pentru coaliţie: PSD votează retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan

Actualizare - B1 TV: Premierul Ilie Bolojan refuză să demisioneze şi acuză PSD că urmăreşte schimbarea sa din motive politice

Partidul Social Democrat va decide luni, prin vot, dacă îşi menţine sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, potrivit Agerpres. Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00, şi va implica aproximativ 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional, conform Agerpres.

În cursul dimineţii, Biroul Politic Naţional se va reuni online pentru a stabili formularea exactă a întrebării la care social-democraţii vor răspunde, potrivit Agerpres. Potrivit conducerii PSD, aceasta este deja conturată în urma celor opt întâlniri regionale desfăşurate în ultimele săptămâni, conform Agerpres.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că partidul se îndreaptă spre o singură întrebare, legată strict de susţinerea premierului, mai notează aceeaşi sursă. „Avem în discuţii dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări şi cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan”, a explicat acesta, conform Agerpres.

Nemulţumirile social-democraţilor faţă de premier vizează măsurile de austeritate şi lipsa unui dialog real în coaliţia de guvernare, potrivit Agerpres.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că ţara a devenit neguvernabilă, iar Guvernul nu mai funcţionează, potrivit Agerpres. „În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi Guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi spunem despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile - CEC, Portul Constanţa. Astea sunt şobolănismele adevărate. Despre astea este vorba şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri când vorbea de asta, dar asta înseamnă - că tot spunea de cămări - asta, de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul, când faci lucruri de tipul ăsta. (...) Dar revenind, în acest moment România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă şi actul de guvernare este incoerent. Fie că eşti social-democrat, userist, liberal, ungur sau făcând parte din grupul minorităţilor naţionale, nu cred că eşti mulţumit astăzi de modul în care funcţionează Guvernul coaliţiei din care faci parte. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor şi asta nu este o guvernare pentru români. Şi atunci, părerea mea personală este că trebuie să facem ceva astfel încât să revenim la priorităţile românilor”, a spus Grindeanu, conform publicaţiei sursă.

Grindeanu a adăugat că, după consultarea internă de luni, scena politică va intra „într-o nouă realitate”, care trebuie clarificată rapid pentru a evita prelungirea unei crize politice, potrivit Agerpres. „Lucrurile pot fi extrem de repede clarificate şi să depăşim această perioadă. Partidul Social Democrat, am spus de nenumărate ori, nu va susţine un guvern minoritar. Partidul Social Democrat, de asemenea, nu va face în perioada următoare vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. Îl mai spun o dată. PSD ori intră în opoziţie, ori va face parte dintr-o coaliţie pro-europeană. Nu există alte variante”, a menţionat acesta, adăugând că după ziua de luni se aşteaptă ca preşedintele Nicuşor Dan să cheme toate partidele la consultări, conform Agerpres.

Liderul PSD a precizat că, în cazul în care se doreşte menţinerea actualului protocol de guvernare, Partidul Naţional Liberal ar trebui să nominalizeze un alt premier, potrivit Agerpres.

La evenimentul de luni, miniştrii PSD vor prezenta, de asemenea, rapoarte de activitate, iar Sorin Grindeanu va prezenta o serie de măsuri care ar putea să îmbunătăţească viaţa oamenilor şi să ajute la redresarea economiei, potrivit Agerpres. „La începutul lunii decembrie 2025 noi am hotărât că vom face o evaluare a guvernării şi că această evaluare o facem după ce se va aproba bugetul de stat. Odată cu aprobarea bugetului am intrat în această perioadă de evaluare. Evaluarea aceasta înseamnă şi autoevaluare. Autoevaluarea PSD se referă la ministerele pe care le gestionează, la lucrurile pe care le-e făcut, bune şi rele şi este normal să începi cu autoevaluarea. Asta vom face luni toţi miniştri. Luni vor prezenta un raport de activitate în cadrul guvernării, apoi vom face evaluarea pe de-a întregul”, a afirmat acesta, conform Agerpres.

În ceea ce priveşte acuzaţiile liberalilor că PSD ar provoca instabilitate, Grindeanu a răspuns că „stabilitatea fără prosperitate nu îşi are rostul”, potrivit Agerpres. „Stabilitatea este bună într-o coaliţie de guvernare, atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine. Atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă eşti responsabil încerci să îndrepţi acele lucruri. Avem stabilitate şi în Coreea de Nord. Şi lucrurile nu merg bine”, a mai spus acesta, conform Agerpres.

Potrivit unor surse social-democrate, PSD ar urma să decidă retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, acesta urmând să aibă la dispoziţie câteva zile pentru a demisiona, potrivit Agerpres. În cazul în care demisia nu va avea loc, miniştrii PSD vor demisiona, iar Guvernul va intra într-o perioadă de interimat de până la 45 de zile, interval în care poate fi depusă o moţiune de cenzură, conform Agerpres.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

