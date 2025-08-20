IMM România cere Guvernului un pachet de sprijin pentru antreprenori şi măsuri de debirocratizare

România are nevoie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, deoarece creşterea economică se realizează prin iniţiative de relansare economică, nu prin creşteri de taxe şi impozite, potrivit unui comunicat IMM România emis redacţiei.

IMM ROMÂNIA susţine adoptarea unor măsuri pentru sprijinirea mediului antreprenorial, în vederea depăşirii actualei crize bugetare, acestea reprezentând singura soluţie pentru depăşirea problemelor financiare.

IMM ROMÂNIA consideră că este prioritar adoptarea de politici publice, care să răspundă dezideratelor unei economii moderne, bazate pe următorii piloni:

REDUCEREA SARCINILOR ADMINISTRATIVE - orice act normativ care introduce noi obligaţii de raportare sau conformare, are obligaţia de a propune eliminare a cel puţin doua alte obligaţii;

DEBIROCRATIZARE - eliminarea procedurilor birocratice inutile;

SIMPLIFICARE - unificarea entităţilor care solicită şi încasează diverse taxe;

SUSŢINEREA MICROÎNTREPRINDERILOR - politici şi programe pentru susţinerea micilor antreprenori;

DIGITALIZARE - accelerarea şi finalizarea procedurilor de digitalizare;

TURISM/HORECA- susţinerea turismului ca prioritate naţională;

ENERGIE - implementarea măsurilor de eficienţă energetică;

TRANSPORTURI - sprijinirea operatorilor de transport;

STOPAREA PRESTĂRII DE SERVICII DE CĂTRE ENTITĂŢI NEÎNREGISTRATE FISCAL - fiscalizarea prestatorilor neînregistraţi şi eliminarea concurenţei neloiale.

Astfel cum am mai arătat anterior, Guvernul nu poate cere antreprenorilor şi angajaţilor din mediul privat să suporte singuri deficitul bugetar, iar administraţia publică să rămână nereformată, supradimensionată şi lipsită de performanţă.

IMM ROMÂNIA solicită Guvernului lansarea unui PACHET PENTRU SUSŢINEREA IMM-URILOR care constituie un element fundamental pentru antreprenori, în condiţiile afectării activităţii acestora de măririle de taxe şi impozite din Pachetul I de reforme.