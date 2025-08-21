Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Addiko Group lansează operaţiuni digitale de creditare în România

I.S.
Comunicate de presă / 21 august, 15:18

Addiko Group lansează operaţiuni digitale de creditare în România

Addiko Group, un grup bancar specializat în oferirea de servicii pentru consumatori şi IMM-uri, cu operaţiuni în Europa Centrală şi de Sud-Est, a anunţat astăzi intrarea sa strategică pe piaţa din România, contribuind la intensificarea competiţiei în sectorul bancar digital aflat într-o creştere accelerată, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În baza regimului de „passporting” al licenţei bancare din Uniunea Europeană prin subsidiara din Slovenia, Addiko Bank d.d., debutează pe piaţa locală cu credite 100% online, oferite rapid şi cu un grad ridicat de comoditate, gândite pentru ritmul de viaţă al clientului modern.

Într-un peisaj dominat de jucători apreciaţi precum George şi Revolut, dar şi de nou-intraţi precum Salt Bank, Addiko Bank se diferenţiază printr-o experienţă 100% digitală, centrată pe nevoile financiare esenţiale ale clientului. Românii pot solicita credite de nevoi personale exclusiv online direct din aplicaţia lansată în martie 2025, completând cererea în aproximativ 10 minute şi beneficiind de o dobândă fixă promoţională de 7,5% până la 30 septembrie.

Un avantaj major îl reprezintă flexibilitatea: nu este necesară deschiderea unui cont bancar nou la Addiko Bank, iar sumele aprobate pot fi transferate în alt cont al clientului, deschis la orice bancă din România, cel târziu în următoarea zi lucrătoare. De regulă, răspunsul la solicitarea de credit este oferit în cel mult o oră, în funcţie de momentul depunerii cererii.

Fideli angajamentului faţă de transparenţă şi eficienţă, Addiko Bank propune o experienţă bancară fără surprize: termeni clari, dobândă fixă competitivă şi o interfaţă intuitivă, gândită pentru a elimina orice fricţiune din procesul bancar. Prin modelul de a oferi credite de nevoi personale 100% online, Addiko Bank răspunde unor cerinţe reale ale consumatorilor moderni: rapiditate, claritate şi comoditate.

„Intrarea pe piaţa din România marchează un moment de referinţă pentru Addiko Bank, care demonstrează capabilităţile noastre digitale solide şi angajamentul faţă de regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est”, a declarat Andrej Andoljsek, CEO Addiko Bank Slovenia. „Aducem un model de banking simplu şi direct, deja validat, într-o piaţă competitivă şi dinamică. Credem că românii caută alternative transparente, rapide şi comode, iar abordarea noastră exclusiv prin aplicaţie răspunde direct acestei cereri.”

Potrivit sursei, Addiko Bank îşi anunţă intrarea pe piaţa din România printr-o campanie de marketing 360° „Adică? Addiko!”, menită să evidenţieze simplitatea şi rapiditatea creditelor 100% online. Concepută pentru a introduce brandul Addiko Bank şi a poziţiona produsul pe piaţă, campania se desfăşoară pe TV, outdoor şi în mediul digital prin acţiuni integrate la nivel naţional. Cu aplicare în doar 10 minute, procesare rapidă şi dobândă fixă promoţională, banca mizează pe transparenţă şi eficienţă într-o piaţă digitală competitivă.

„Piaţa de banking digital din România devine tot mai competitivă, iar adevăratul câştigător este consumatorul, care are acum mai multe opţiuni ca oricând pentru a-şi construi un viitor financiar mai bun. Oferta Addiko nu înlocuieşte banca principală a unui client, ci funcţionează complementar, ajutând fiecare client să îşi gestioneze bugetul mai eficient, pas cu pas”, a declarat Carmen Staicu, Managing Director Group Marketing and Communications la Addiko Group.

„Pentru a ne diferenţia într-un domeniu în care toţi promit inovaţie, mizăm pe o strategie de brand curajoasă, având în prim-plan personajul nostru de brand, Oskar, simbol al ieşirii din "roata de hamster' a bankingului complicat”, a continuat Staicu.

Aplicaţia facilitează procesul de solicitare a creditului printr-o bară de progres care arată etapele şi procentul de completare, oferind acces rapid la suport, opţiunea de schimbare a limbii şi notificări push sau e-mail privind stadiul cererii. Serviciul de relaţii cu clienţii Addiko Bank este disponibil în limba română, de luni până vineri, 08:00-17:00, printr-un sistem cu răspuns vocal interactiv (IVR) în afara programului, şi poate fi accesat telefonic, prin e-mail sau în secţiunea de întrebări frecvente de pe site şi din aplicaţia mobilă. Datele clienţilor sunt protejate prin autentificare securizată (biometrică sau cu cod PIN) şi verificare a datelor de contact prin parole de unică folosinţă, iar toate contractele sunt semnate prin semnătură digitală certificată.

Conform comunicatului, Addiko Bank îşi propune să îşi extindă strategic portofoliul de produse disponibile în aplicaţie, adaptându-se permanent la feedbackul clienţilor şi la evoluţia pieţei. În acest sens, banca derulează iniţiative pentru identificarea şi lansarea următoarelor noi produse digitale, vizând atât segmentul de retail, cât şi pe cel al IMM-urilor, şi explorează parteneriate de distribuţie care să sprijine accelerarea creşterii businessului de credite în România.

„Misiunea noastră este clară: să oferim o alternativă de creditare 100% digitală, atractivă pentru consumatorii care lucrează deja cu una sau două bănci - fără să fie nevoiţi să deschidă un cont la noi. Creditarea este doar începutul. Scopul nostru este să ne extindem oferta în funcţie de nevoile clienţilor, pentru a oferi o experienţă bancară mai inteligentă şi mai eficientă pentru toţi”, a concluzionat Ganesh Krishnamoorthi, Chief Market, IT & Digitalization Officer, Addiko Group.

