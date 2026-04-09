AFP: Vance avertizează Iranul că armistiţiul poate eşua din cauza Libanului

Iranul riscă să împingă armistiţiul cu Statele Unite spre eşec dacă insistă să lege acordul de situaţia din Liban, avertizează vicepreşedintele american miercuri înainte să plece de la Budapesta, relatează AFP.

”Dacă Iranul vrea ca aceste negocieri să eşueze din cauza unui conflict în care sunt zdrobiţi în Liban, care nu are nimic a face cu ei, şi despre care Statele Unite nu au spus nicodată că face parte din armistiţiu, este algerea lor. Noi credem că ar fi (o alegere) idioată, dar este alegerea lor”, a declarat J. D. Vance, mai arată AFP.

Potrivit sursei, Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a subliniat miercuri că un armistiţiu în Liban reprezintă una dintre ”condiţiile esenţiale” ale Iranului, prevăzută în planul său în zece puncte, baza armistiţiului cu Statele Unite.

Vicepreşedintele american se întoarce mai întâi în Statele Unite şi apoi urmează să plece în Pakistan, unde va conduce sâmbătă delegaţia americană la negocierile cu Iranul, relatează AFP.

Biroul lui Vance nu a oferit detalii despre vizita la Islamabad. Din echipa americană urmează să facă parte emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, notează AFP.

JD Vance a declarat la plecarea de la Budapesta, unde l-a susţinut pe Viktor Orban în campania electorală dinaintea alegerilor legislative de duminică, că faptul că există divergenţe pe trei puncte-cheie arată, în realitate, că Washingtonul şi Teheranul au ajuns la acord asupra multor altor aspecte, relatează AFP.

Frustrările exprimate în legătură cu aceste trei puncte ”înseamnă, în realitate, că există multe (puncte de) acord”, a declarat Vance, potrivit AFP.

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat Statele Unite că au încălcat trei dintre cele zece puncte anunţate de Iran ca bază a negocierilor: continuarea ostilităţilor în Liban de către Israel, pătrunderea miercuri a unei drone în spaţiul iranian şi refuzul Washingtonului de a autoriza Iranul să îmbogăţească uraniu, notează AFP.

Vicepreşedintele american a afirmat, potrivit AFP, că ”încetările focului sunt întotdeauna haotice” şi că implică uneori ”un pic de agitaţie”.

Vance a pus totodată sub semnul întrebării nivelul de înţelegere a limbii engleze de către Mohammad Bagher Ghalibaf şi sensul afirmaţiilor sale despre fragilitatea armistiţiului. ”Mă întreb, de fapt, cât de bine înţelege engleza”, a declarat el, adăugând că ”există lucruri pe care le-a spus care pur şi simplu nu au sens în contextul negocierilor pe care le-am avut”, relatează AFP.