Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ANPIS: Beneficiile de asistenţă socială aferente lunii decembrie 2025 au fost plătite în ianuarie în totalitate

T.B.
Miscellanea / 30 ianuarie, 12:38

ANPIS: Beneficiile de asistenţă socială aferente lunii decembrie 2025 au fost plătite în ianuarie în totalitate

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a finalizat în ianuarie plata beneficiilor de asistenţă socială aferente lunii decembrie 2025, virând aproape 1,2 miliarde de lei pentru 3.559.589 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei.

ANPIS, prin agenţiile teritoriale, a plătit peste 561 milioane de lei pentru 147.705 beneficiari de indemnizaţii pentru creşterea copilului şi mai mult de 56 milioane de lei pentru 74.161 beneficiari ai stimulentului de inserţie, arată comunicatul de presă al instituţiei.

"Plăţile pentru aceste trei prestaţii au fost efectuate la începutul lunii ianuarie 2026, atât pentru beneficiarii care au optat pentru primirea sumelor în cont bancar, cât şi pentru cei care au ales plata prin mandat poştal", precizează ANPIS în comunicatul de presă.

Începând cu 14 ianuarie 2026, ANPIS, prin agenţiile teritoriale, a virat peste 588 milioane de lei pentru plata drepturilor aferente celor 971.662 de persoane cu dizabilităţi, conform comunicatului de presă.

Începând cu această săptămână, au fost efectuate plăţile şi pentru celelalte beneficii de asistenţă socială, potrivit comunicatului de presă al ANPIS.

Astfel, pentru alocaţia lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA au fost plătite aproape 14 milioane de lei pentru 13.594 beneficiari, conform comunicatului de presă.

Pentru indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele cu TBC au fost alocate peste 3,6 milioane de lei pentru 4.047 beneficiari, arată comunicatul de presă.

Pentru alocaţia de plasament au fost virate peste 37 milioane de lei pentru 28.437 beneficiari, potrivit comunicatului de presă al instituţiei.

Pentru venitul minim de incluziune au fost achitate aproape 175 milioane de lei pentru 262.237 beneficiari, conform comunicatului de presă.

Prin agenţiile teritoriale, ANPIS a efectuat şi plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, în baza Legii nr. 226/2021, potrivit comunicatului de presă.

Astfel, 554.744 de familii vulnerabile şi persoane singure au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei (energie termică, energie electrică, gaze naturale), suma totală fiind de aproape 17 milioane de lei, conform comunicatului de presă.

De asemenea, 642.207 de persoane şi familii vulnerabile au primit ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, valoarea plăţilor depăşind 31 milioane de lei, arată comunicatul de presă al ANPIS.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb