ANPIS: Beneficiile de asistenţă socială aferente lunii decembrie 2025 au fost plătite în ianuarie în totalitate

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a finalizat în ianuarie plata beneficiilor de asistenţă socială aferente lunii decembrie 2025, virând aproape 1,2 miliarde de lei pentru 3.559.589 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei.

ANPIS, prin agenţiile teritoriale, a plătit peste 561 milioane de lei pentru 147.705 beneficiari de indemnizaţii pentru creşterea copilului şi mai mult de 56 milioane de lei pentru 74.161 beneficiari ai stimulentului de inserţie.

"Plăţile pentru aceste trei prestaţii au fost efectuate la începutul lunii ianuarie 2026, atât pentru beneficiarii care au optat pentru primirea sumelor în cont bancar, cât şi pentru cei care au ales plata prin mandat poştal", precizează ANPIS.

Începând cu 14 ianuarie 2026, ANPIS, prin agenţiile teritoriale, a virat peste 588 milioane de lei pentru plata drepturilor aferente celor 971.662 de persoane cu dizabilităţi.

Începând cu această săptămână, au fost efectuate plăţile şi pentru celelalte beneficii de asistenţă socială.

Astfel, pentru alocaţia lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA au fost plătite aproape 14 milioane de lei pentru 13.594 beneficiari.

Pentru indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele cu TBC au fost alocate peste 3,6 milioane de lei pentru 4.047 beneficiari.

Pentru alocaţia de plasament au fost virate peste 37 milioane de lei pentru 28.437 beneficiari.

Pentru venitul minim de incluziune au fost achitate aproape 175 milioane de lei pentru 262.237 beneficiari.

Prin agenţiile teritoriale, ANPIS a efectuat şi plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, în baza Legii nr. 226/2021.

Astfel, 554.744 de familii vulnerabile şi persoane singure au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei (energie termică, energie electrică, gaze naturale), suma totală fiind de aproape 17 milioane de lei.

De asemenea, 642.207 de persoane şi familii vulnerabile au primit ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, valoarea plăţilor depăşind 31 milioane de lei.