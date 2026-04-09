Araghchi susţine că armistiţiul Iran-SUA include şi Libanul; Vance afirmă că a fost o „neînţelegere”

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a anunţat într-o postare publicată pe contul său oficial de X că Iranul şi Statele Unite, „împreună cu aliaţii lor”, au convenit asupra unui armistiţiu imediat aplicabil „pretutindeni, inclusiv în Liban şi în alte zone”, iar ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, care a redistribuit mesajul pe pagina sa oficială de X, a susţinut ulterior că termenii înţelegerii sunt „clari şi expliciţi”. La rândul său, vicepreşedintele american JD Vance a declarat, potrivit Moneycontrol, că Libanul nu face parte din acord şi a descris disputa drept o „neînţelegere legitimă”.

„Cu cea mai mare modestie, am plăcerea să anunţ că Republica Islamică Iran şi Statele Unite ale Americii, împreună cu aliaţii lor, au convenit asupra unui armistiţiu imediat pretutindeni, inclusiv în Liban şi în alte zone, cu efect imediat”, a scris Shehbaz Sharif într-o postare publicată pe contul său oficial de X. Potrivit aceluiaşi mesaj, premierul pakistanez a invitat delegaţiile celor două părţi la Islamabad, vineri, 10 aprilie 2026, pentru continuarea negocierilor în vederea unui acord final.

Shehbaz Sharif a mai transmis în aceeaşi postare că ambele părţi au dat dovadă de „înţelepciune remarcabilă” şi au rămas angajate constructiv în susţinerea păcii şi stabilităţii, exprimându-şi totodată speranţa că discuţiile de la Islamabad vor produce „mai multe veşti bune” în zilele următoare.

Araghchi: „SUA trebuie să aleagă”

Mesajul premierului pakistanez a fost redistribuit ulterior de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, care a transmis, într-o postare publicată pe contul său oficial de X, că interpretarea Teheranului asupra înţelegerii este una explicită şi că Washingtonul nu poate pretinde simultan armistiţiu şi continuarea confruntării prin intermediul Israelului.

„Termenii armistiţiului dintre Iran şi SUA sunt clari şi expliciţi: Statele Unite trebuie să aleagă - armistiţiu sau continuarea războiului prin Israel. Nu le poate avea pe amândouă”, a scris Abbas Araghchi pe X. Prin această formulare, şeful diplomaţiei iraniene a sugerat că, din perspectiva Teheranului, înţelegerea nu poate fi separată de evoluţiile regionale şi de acţiunile militare ale Israelului, inclusiv cele din Liban.

Vance: „Libanul nu a fost inclus în acord”

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat însă, potrivit Moneycontrol, că disputa privind includerea Libanului în armistiţiu provine dintr-o interpretare greşită a termenilor negociaţi de cele două părţi.

„Cred că acest lucru provine dintr-o neînţelegere legitimă. Cred că iranienii au crezut că armistiţiul include şi Libanul, dar pur şi simplu nu a fost aşa”, a spus JD Vance, citat de Moneycontrol. Potrivit aceleiaşi surse, oficialul american a subliniat că înţelegerea vizează Iranul, Statele Unite şi aliaţii lor, nu şi teatrul de confruntare din Liban.

Moneycontrol mai relatează că JD Vance a avertizat că, dacă Iranul va lăsa negocierile să se destrame din cauza conflictului din Liban, acest lucru va reprezenta o alegere asumată de partea iraniană, deşi Washingtonul consideră o astfel de opţiune drept una greşită.

Disputa rămâne deschisă

Mesajele publice transmise de Shehbaz Sharif şi Abbas Araghchi indică faptul că partea pakistaneză şi cea iraniană au prezentat public armistiţiul ca având o arie mai largă de aplicare, inclusiv asupra Libanului, în timp ce poziţia prezentată de JD Vance, potrivit Moneycontrol, exclude explicit această interpretare.

În acest context, anunţul privind posibile noi discuţii la Islamabad sugerează că, dincolo de declaraţiile publice privind încetarea imediată a ostilităţilor, există în continuare divergenţe importante asupra termenilor exacţi ai înţelegerii.