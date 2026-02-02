ARB îşi desemnează noul Consiliu Director, în urma Adunării Generale

Adunarea Generală a Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), întrunită vineri, 30 ianuarie 2026, a aprobat noua componenţă a Consiliului Director, în urma ocupării unui post vacant de membru, conform comunicatului transmis redacţiei. Consiliul Director al ARB este condus de dl. Bogdan Neacşu, în calitate de Preşedinte, având-o ca Vicepreşedinte pe dna. Luminiţa Runcan, se arată în comunicat. Din structura Consiliului mai fac parte dna. Maria Rousseva, dl. Ion Stan, dl. Cristian Agalopol, dl. Cornel Stănescu şi dl. Mircea Busuioceanu, al cărui mandat de membru a fost reînnoit, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Consiliul Director reprezintă organul deliberativ şi decizional al ARB, iar mandatul membrilor săi este de trei ani, relatează sursa citată. Funcţia de Preşedinte de onoare al Asociaţiei Române a Băncilor este deţinută de dl. Radu Graţian Gheţea, în timp ce conducerea executivă este asigurată de Preşedintele Executiv, dl. Florin Dănescu, potrivit comunicatului.

Asociaţia Română a Băncilor marchează 35 de ani de activitate şi se numără printre cele mai importante asociaţii profesionale din România, reprezentând întregul sector bancar, se menţionează în comunicat. Totodată, ARB şi-a extins aria de reprezentare prin includerea a 13 membri afiliaţi nebancari, consolidând astfel un parteneriat mai larg, orientat spre susţinerea unui mediu de afaceri predictibil, transparent şi bazat pe încredere în România, arată comunicatul.

Sistemul bancar din România rămâne stabil şi solid, cu un indicator de solvabilitate de 23,91% în septembrie 2025, se subliniază în comunicat. Totodată, activele bancare au atins un nivel record de 907,28 miliarde lei, înregistrând o creştere de 7,6% comparativ cu septembrie 2024, relatează sursa citată.

Sectorul bancar oferă finanţare sustenabilă, economisire la dobânzi competitive comparativ cu alte ţări şi o gamă variată de produse şi servicii digitale, relatează sursa citată. Băncile sprijină finanţarea afacerilor, a proiectelor de investiţii, a locuinţelor şi a nevoilor de consum, contribuind astfel la creşterea economică şi la generarea de locuri de muncă la nivel naţional, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Priorităţile industriei bancare includ menţinerea rolului sectorului ca principal finanţator al economiei României, asigurarea stabilităţii, credibilităţii şi rezilienţei sistemului bancar, precum şi dezvoltarea educaţiei financiare şi digitale a populaţiei, conform comunicatului.