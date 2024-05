Bosch a înregistrat o performanţă stabilă în România în ciuda incertitudinilor pieţei

Bosch a încheiat anul fiscal 2023 cu vânzări consolidate în valoare de 2,5 miliarde de lei (516,2 milioane de euro) în România, rămânând la un nivel similar cu cel al anului precedent. Vânzările nete totale de 11,8 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro) înregistrate în România, inclusiv vânzările companiilor neconsolidate şi livrările interne către companii afiliate, au reprezentat o creştere de 12 procente faţă de anul trecut, în moneda locală. "În ciuda mediului economic incert, Bosch a înregistrat în România o performanţă stabilă în anul fiscal 2023, în principal datorită dezvoltării activităţii companiei în zona de producţie, în cercetare şi dezvoltare, dar şi în domeniul serviciilor", a declarat Mihai Boldijar, director general al Robert Bosch S.R.L. şi reprezentant al Grupului Bosch în România. Numărul de angajaţi Bosch în România a ajuns la 10.520 la 31 decembrie 2023, o creştere cu aproximativ 7 procente faţă de anul precedent. "Deşi, din cauza situaţiei actuale, ne aşteptăm la un an dificil şi în România, rămânem consecvenţi angajamentului faţă de piaţa locală şi de potenţialul acesteia pe termen lung", a continuat Boldijar. Pentru anul în curs, compania intenţionează să îşi consolideze în continuare poziţia strategică în ţară. Cu toate acestea, Bosch are o prognoză modestă privind evoluţia afacerii în ţară pentru 2024 din cauza contextului din piaţă plin de provocări, conform unui comunicat transmis redacţiei.

30 de ani de dezvoltare şi angajament

În 2024, Bosch sărbătoreşte 30 de ani de prezenţă continuă şi de succes pe piaţa din România, trei decenii de parteneriat strategic pentru societatea românească şi de "tehnică pentru o viaţă" oferită clienţilor săi. De la prima sa apariţie în 1906, prin deschiderea unei reprezentanţe în Bucureşti şi înfiinţarea Robert Bosch SRL în anul 1994, Bosch a parcurs o distanţă remarcabilă, consolidându-şi poziţia de partener strategic pentru societatea românească. "În ultimii 30 de ani, Bosch a contribuit semnificativ la dezvoltarea economiei româneşti prin crearea de locuri de muncă şi prin transferul de tehnologie şi know-how. Am adus în industria românească tehnologii de ultimă oră, am devenit un furnizor de componente pentru industria auto globală şi derulăm proiecte de cercetare şi dezvoltare cu impact vizibil asupra societăţii. Sunt mândru să spun că astăzi Bosch în România reprezintă tehnologie modernă, un angajator de top, un partener de încredere pentru sistemul de educaţie şi pentru comunităţile locale prin propria noastră fundaţie. Privind spre viitor, Bosch îşi propune să rămână un lider în materie de tehnologie şi un partener cheie pentru România, participând activ la dezvoltarea comunităţii prin iniţiativele sale", a adăugat Boldijar, se menţionează în comunicat.

Bosch continuă să investească în România

Bosch a investit aproximativ 356 milioane de lei (72 milioane de euro) în România, în 2023, în principal în dezvoltarea fabricilor sale din sectorul de activitate Mobilitate din Cluj şi Blaj, precum şi în domeniul cercetării şi dezvoltării, în cadrul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj. Fabrica Bosch din Jucu, judeţul Cluj, produce din 2013 unităţi de control electronice de înaltă calitate pentru creşterea siguranţei în trafic şi a confortului la volan. În plus, fabrica din Jucu a făcut anul trecut paşi semnificativi în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi sustenabilitatea. Panourile solare ale fabricii au generat 5.444 MWh de energie verde, o creştere cu 46 de procente faţă de anul precedent. Aceasta reprezintă aproximativ 10 procente din cererea totală de energie electrică a fabricii. Împreună cu pompa de căldură instalată în 2021, fabrica a realizat în 2023 reduceri ale consumului local de gaze cu peste 60 de procente. Aceste măsuri au avut ca rezultat o reducere anuală a consumului de energie de 897 MWh. În plus, unitatea de producţie Bosch din Blaj şi-a dezvoltat în 2023 capacitatea de producţie în sectorul de activitate Tehnologie industrială, prin extinderea utilajelor de producţie pentru fabricarea sistemelor liniare. Fabrica Bosch din Blaj este cunoscută pentru calitatea excepţională în domeniul producţiei de componente auto şi tehnologie industrială. În 2023, locaţia din Blaj şi-a depăşit obiectivul intern de reducere a consumului de energie. Printr-o serie de iniţiative, cum ar fi automatizarea iluminatului, optimizarea presiunii aerului comprimat, utilizarea energiei termice de la compresoare pentru producerea apei calde menajere sau pentru susţinerea sistemului de încălzire, precum şi instalarea de panouri fotovoltaice pe două clădiri suplimentare, fabrica a realizat o reducere a consumului de energie de 1.854 MWh. În plus, în 2023, şcoala duală Bosch Blaj şi-a adăugat un nou partener educaţional, "Liceul Tehnologic Alexandru Domşa" din Alba Iulia, inclusiv o nouă specializare: utilaje electromecanice şi instalaţii industriale.

Concentrare pe tehnologii inovatoare în domeniul cercetării şi dezvoltării

Înfiinţat în 2013, Centrul de Inginerie Bosch din Cluj este un jucător important în modelarea viitorului mobilităţii. Combinând expertiza în software, hardware, inginerie mecanică şi planificarea vânzărilor, centrul contribuie la dezvoltarea unor soluţii de ultimă oră pentru conducerea automatiză, autovehiculele electrice şi mobilitatea conectată, toate bazate pe inteligenţa artificială. În aprilie 2024, Bosch a inaugurat a doua clădire de birouri la centrul său de inginerie din Cluj-Napoca. Noua facilitate reprezintă o investiţie de 21 de milioane de euro, în timp ce investiţia totală în cele două clădiri de birouri din Cluj se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro. Clădirea de 10.000 de metri pătraţi are zece etaje şi este conectată la dotările existente prin pasarele. Această extindere reflectă angajamentul companiei faţă de România şi de Centrul de Inginerie din Cluj, un jucător cheie în reţeaua globală de inginerie a companiei. Mai mult, dezvoltarea activităţilor de inginerie în România a dus în mod firesc la extinderea la Bucureşti şi, începând cu acest an, la Sibiu. În prezent, aproximativ 1.700 de angajaţi lucrează la proiecte de tehnologie de ultimă oră în aceste locaţii moderne. În momentul de faţă, centrul aduce o contribuţie importantă la portofoliul Bosch de drepturi de proprietate intelectuală, cu peste 100 de invenţii în fiecare an, se precizează în comunicat.

Bosch îşi consolidează prezenţa la Timişoara

2023 a fost un an cu multe realizări pentru Bosch în Timişoara, unde compania are un centru de soluţii de business şi tehnologie, oferind cele mai bune servicii pentru Grupul Bosch şi clienţii externi. În prezent, centrul are două entităţi juridice separate: Bosch Service Solutions SRL (din 2007) şi nou înfiinţata entitate Bosch Global Business Services SRL (din ianuarie 2024). Decizia de a extinde amprenta entităţii legale în România îi permite companiei să se concentreze pe obiectivul său de dezvoltare şi să îşi consolideze în continuare poziţia de jucător cheie în digitalizare, cu o zonă robustă de dezvoltare de software şi primele servicii de consultanţă pentru proiecte de inteligenţă artificială oferite de locaţie. În 2023, Bosch din Timişoara a primit titlul "Business Services Company of the Year" oferit de publicaţiile The Diplomat şi Outsourcing Today. Mai mult, divizia Global Services a adăugat 60 de poziţii noi în 2023, continuând tendinţa de dezvoltare în domeniul contabilităţii, controlling-ului, achiziţiilor şi expertizei logistice. Experţii locali sunt implicaţi în procesele de standardizare din ţările europene, ca parte a strategiei diviziei, se arată în comunicat.

Dezvoltarea sectoarelor de activitate Bosch

În sectorul Mobilitate, divizia Mobility Aftermarket a înregistrat în 2023 un nou record absolut de vânzări în România prin creşterea cifrei vânzărilor sale totale, bazată pe consolidarea relaţiilor de afaceri cu distribuitorii strategici. Piesele de schimb auto Bosch sunt apreciate de multe companii ce fac parte din programul de loialitate eXtra (extra-premii.ro), în cadrul căruia service-urile auto şi magazinele de piese de schimb pot colecta recompense pe baza achiziţiilor de produse Bosch.

În sectorul de activitate Tehnologie pentru construcţii şi energie, dezvoltarea diviziei Bosch Home Comfort din România reflectă evoluţia generală a industriei din ultimul an, afectată de contextul macroeconomic. În zona de afaceri a proiectelor, divizia a migrat de la segmentul rezidenţial la cel comercial, reprezentat în principal de centrale electrice mari şi soluţii complexe de aer condiţionat.

Sectorul de activitate Bunuri de larg consum a înregistrat o scădere a cererii de electrocasnice şi scule electrice în 2023. Cu toate acestea, divizia Scule electrice Bosch a înregistrat o creştere moderată a vânzărilor în comparaţie cu anul precedent. În plus, Bosch susţine ideea economiei circulare, prin utilizarea materialelor reciclate şi reducerea utilizării de materii prime noi. Un pas important în 2023 a fost transformarea întregului portofoliu de instrumente de măsură DIY, prin utilizarea unui conţinut ridicat de materiale reciclate. De asemenea, divizia a lansat, la începutul acestui an, magazinul online oficial Bosch Professional (www.bosch-shop.ro). În plus, BSH Electrocasnice a reuşit să-şi menţină poziţia în categoriile de interes pe baza calităţii produselor sale, în ciuda condiţiilor dificile de piaţă. Anul trecut, aceasta a continuat campania globală #LikeABosch, care promovează tehnologii ce pot transforma orice utilizator într-un mic erou în viaţa de zi cu zi. Această campanie va fi extinsă în 2024 cu noi aparate Bosch, cum ar fi aspiratorul vertical Unlimited Prohygienic Aqua 2 în 1 care spală şi aspiră în acelaşi timp, sau a robotului de bucătărie Serie 6 care poate cântări cu precizie ingredientele până la nivel de 1 gram.

În sectorul de activitate Tehnologie industrială, divizia de vânzări Bosch Rexroth a înregistrat o creştere moderată în anul 2023, în principal datorită investiţiilor în automatizarea proceselor de producţie realizate de clienţii din industria automotive.

Investiţie în viitor: parteneriate şi programe educaţionale

Bosch este un partener pe termen lung al sistemului de educaţie din România. De exemplu, în cadrul programului Şcoală duală Bosch, aproximativ 700 de studenţi au fost pregătiţi în domenii specifice în unităţile de producţie Bosch din Cluj şi Blaj, încă din 2013. În plus, studenţii pot accesa trei programe de masterat şi patru cursuri dezvoltate de Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Compania oferă studenţilor şi alte oportunităţi, cum ar fi programul Working Student, stagii de practică plătite, sau acces la Academiile Bosch din Blaj şi Timişoara. În plus, compania oferă angajaţilor săi mai multe programe de dezvoltare a carierei.

Grupul Bosch: perspective pentru 2024 şi parcurs strategic

Grupul Bosch şi-a crescut cifra vânzărilor şi profitul în anul 2023 şi îşi implementează cu succes strategia de dezvoltare, în ciuda unui mediu dificil. Stefan Hartung, preşedintele consiliului de administraţie al Robert Bosch GmbH, a declarat: "În anul financiar 2023 ne-am atins obiectivele financiare şi ne-am consolidat poziţia pe piaţă într-o serie de domenii de activitate, de la semiconductori la sisteme integrate pentru clădiri." Compania şi-a sporit cifra vânzărilor cu 3,8 procente faţă de anul precedent, până la 91,6 miliarde de euro, în ciuda condiţiilor economice şi de piaţă nefavorabile. La 5,3 procente, marja EBIT din operaţiuni a fost cu 1 punct procentual mai mare decât anul precedent. A fost mai mare decât se preconiza, dar totuşi mai mică decât marja-ţintă de cel puţin 7 procente cerută pe termen lung. Bosch intenţionează să atingă această cifră până în 2026. În primul trimestru al anului 2024, cifra vânzărilor a scăzut cu mai mult de 0,8 procente faţă de aceeaşi a anului precedent; după ajustarea la efectele cursului de schimb valutar, aceasta reprezintă o creştere de 2,7 procente. Cu toate acestea, compania se aşteaptă la dificultăţi în a mări marja EBIT din operaţiuni comparativ cu anul precedent. Pe lângă mediul de piaţă modest şi creşterea continuă preconizată a investiţiilor iniţiale în domenii de importanţă strategică, restructurarea şi îmbunătăţirea proceselor vor avea, de asemenea, un impact negativ la început, efectul lor pozitiv venind doar după o anumită întârziere. Chiar dacă mediul economic şi social rămâne solicitant, Bosch îşi propune să se claseze în top trei furnizori de pe pieţele sale cheie, în toate regiunile lumii. "Vizăm inovaţii, parteneriate şi achiziţii pentru a ne asigura că ne dezvoltăm pe măsură ce industriile noastre se transformă, în ciuda dificultăţilor economice", a declarat Hartung.

În activitatea sa de bază din domeniul mobilităţii, de exemplu, Bosch ia în mod sistematic decizii strategice pentru dezvoltarea viitoare. Numai în acest an lansează aproximativ 30 de proiecte de producţie pentru autovehicule electrice. În zona de dezvoltare a domeniului hidrogenului, Bosch şi-a reafirmat aşteptările: până în 2030, vânzările sale în materie de tehnologie a hidrogenului ar putea ajunge la 5 miliarde de euro. De asemenea, Bosch exploatează sistematic oportunităţile de dezvoltare în domeniul tehnologiei de încălzire. Deşi piaţa pompelor de căldură a stagnat în toată Europa în 2023, Bosch a reuşit să-şi dezvolte afacerea cu aproape 50 de procente. În anii următori, Bosch va continua să se dezvolte semnificativ mai rapid decât piaţa pe acest segment. Cu toate acestea, ar putea exista o uşoară îmbunătăţire a pieţelor pentru bunurile de larg consum după doi ani de reţinere din partea consumatorilor. Bosch preconizează o stabilizare a activităţii proprii, la care ar trebui să contribuie inovaţiile, precum şi extinderea amprentei sale internaţionale. În general, acţiunile climatice continuă să joace un rol central pentru Bosch. În viziunea lui Hartung, acestea oferă oportunităţi mari de dezvoltare, chiar dacă pieţele precum electromobilitatea nu se dezvoltă atât de rapid pe cât se preconiza. Cu toate acestea, Bosch continuă să facă investiţii iniţiale mari în tehnologii pentru un viitor neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon, pentru a contribui la modelarea acestei transformări de la vârf. "Există presiuni pentru reducerea subvenţiilor pentru tehnologiile eficiente din punct de vedere al emisiilor de CO2. Dar acţiunea împotriva schimbărilor climatice necesită investiţii susţinute: din partea guvernului, a companiilor şi a fiecăruia dintre noi", a spus Hartung, se menţionează în comunicat.