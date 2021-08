BRK a făcut 31 de tranzacţii pentru stabilizarea preţului acţiunilor One

BRK Financial Group (BRK) a realizat 31 de tranzacţii pentru stabilizarea preţului acţiunilor One United Properties (ONE), se arată într-un anunţ de ieri al brokerului din Cluj postat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În total, între 12 iulie şi 9 august, perioada în care BRK putea acţiona pentru stabilizarea preţului ONE, brokerul a cumpărat 1,3 milioane de titluri ale dezvoltatorului imobiliar, la preţuri situate între 1,76 lei şi 1,94 lei, conform datelor publicate la BVB.

În plus, în data de 30 iulie, Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu, cei doi fondatori ai One United Properties, au cumpărat 0,8 milioane de acţiuni ale companiei, fiecare câte 0,4 milioane de titluri, la preţul de 1,94 lei/titlu. În acea zi, acţiunile ONE au urcat cu 5,35%, până la 1,97 lei, cea mai bună dinamică procentuală a preţului de la listarea din 12 iulie.

Ieri, la ora 16:00, acţiunile One United se tranzacţionau la 1,96 lei, cu 2% sub preţul din ofertă, de 2 lei/titlu, şi cu 0,5% sub cel de închidere din prima zi de tranzacţionare, de 1,99 lei. Spre comparaţie, indicele BET s-a apreciat cu circa 1,05%, în aceeaşi perioadă.

Amintim că, începând de ieri, BRK Financial Group prestează servicii de market-maker pe One United Properties.

Pentru anul trecut, dezvoltatorul imobiliar a avut venituri consolidate de 541,97 milioane de lei, în creştere cu 35% faţă de cele din 2019, şi cu 70% mai mari decât veniturile obţinute în 2018. Profitul net a fost de 176,94 milioane lei, cu 10% sub rezultatul obţinut în 2019, dar cu 66,7% mai mare decât cel din anul anterior.

Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu deţin fiecare câte 29,73% din One United, astfel încât împreună au controlul companiei. Dar, la adunarea acţionarilor One din data de 10 septembrie se va supune la vot aprobarea constituirii unei noi clase de acţiuni cu vot multiplu (Clasa B), respectiv cinci drepturi de vot. Sub rezerva aprobării acestui punct, se va supune la vot conversia a 22,74% din acţiunile ordinare ale celor doi fondatori în acţiuni de Clasa B, respectiv câte 11,37% pentru fiecare.

În luna mai a acestui an, acţionarii One United au aprobat o operaţiune asemănătoare, dar Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a respins, de două ori, înregistrarea menţiunilor corelative ale deciziilor acţionarilor, motivând că legea societăţilor comerciale nu admite decât două clase de acţiuni, ordinare şi cu dividend prioritar şi fără drept de vot.

Faţă de preţul acţiunii ONE de ieri de la ora 16:00, evaluarea bursieră a dezvoltatorului imobiliar se situa la 2,8 miliarde de lei.