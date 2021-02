BVB a atins un maxim istoric în luna ianuarie

Piata de capital din Romania a crescut, in ianuarie a acestui an, mai mult decat in tot anul 2020 si atinge noi maxime istorice, potrivit unui raport publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Conform raportului, toti indicii BVB au încheiat luna ianuarie în teritoriu pozitiv iar piaţa de capital a crescut cu 5% prin prisma indicelui BET-TR, care a ajuns la un nivel de 17500 de puncte.

De asemenea, lichiditatea pe Bursa de Valori Bucureşti a depăşit pragul de 1 miliard de lei, înregistrând o creştere de 6% faţă de anul trecut.

"Ne bucura decizia recenta a Guvernului Romaniei care deschide drumul listarii de pachete minoritare de actiuni in companiile in care statul roman este actionar. Reluarea listarilor nu inseamna privatizare, ci transparenta si acces la finantare, statul putand detine in continuare controlul majoritar in companiile din portofoliu. Este in interesul statului roman sa aiba cat mai multe companii listate pe bursa pentru ca piata de capital asigura un climat de performanta si transparenta, contribuind astfel la dezvoltarea economiei nationale. Noi, la Bursa de Valori Bucuresti, ne pozitionam ca parteneri pe termen lung ai statului roman, avem impreuna o experienta indelungata si pozitiva in utilizarea mecanismelor pietei de capital atat prin emisiuni de titluri de stat, cat si prin listarea pe bursa in ultimii 20 de ani a unora dintre cele mai importante companii din portofoliul sau: incepand cu OMV Petrom in 2001, companie la care statul detine un pachet semnificativ de peste 20,6%, si continuand cu alte sase companii incluse in indicele BET in care statul este cel mai important actionar (Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, Electrica, Transelectrica, Conpet). Bursa ofera astfel multiple exemple in care companiile in care statul este actionar au devenit un succes economic," a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti.

"Avantajele listarii pe bursa a companiilor sunt multiple. Piata de capital asigura, prin regulile impuse de guvernanta corporativa, o transparenta crescuta in modul in care companiile listate isi desfasoara activitatea, un management performant care raspunde in fata actionarilor, dar si o evaluare corecta a companiilor dictata de cerere si oferta. Pentru bugetul de stat, prezenta companiilor de stat pe bursa poate crea oportunitati de realizare a unor fluxuri suplimentare de bani catre buget. In acelasi timp reduce si presiunea de a asigura eventuale finantari de la buget pentru ca piata de capital ofera posibilitatea companiilor de a se finanta prin emiterea de actiuni sau obligatiuni care sa acopere necesarul de investitii pentru a permite companiilor romanesti sa se dezvolte. Pentru romani, cresterea numarului de companii listate la bursa inseamna o participare sporita la activitatea economica a Romaniei, fie prin investitii directe cumparand actiuni la aceste societati, fie prin investitii indirecte, cum ar fi fondurile de investitii sau fondurile de pensii, mai ales ca 7,6 milioane de salariati romani contribuie la fondurile de pensii Pilon II," a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al BVB.