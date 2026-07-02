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CJ Galaţi lansează investiţia de 43,3 milioane de lei pentru noul Ambulatoriu din Tecuci

Ana Felea
Miscellanea / 2 iulie, 21:00

CJ Galaţi lansează investiţia de 43,3 milioane de lei pentru noul Ambulatoriu din Tecuci

Consiliul Judeţean Galaţi a lansat proiectul privind construirea unui nou corp medical pentru Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci, investiţie în valoare de 43,3 milioane de lei, finanţată prin Programul Sănătate. Potrivit autorităţilor judeţene, noul ambulatoriu va deservi peste 150.000 de locuitori din municipiul Tecuci şi din comunele învecinate.

Costel Fotea,preşedinte CJ Galaţi, a declarat:„În 2022, am preluat un sistem de sănătate «muribund», ce funcţiona în clădiri vechi de peste 100 ani. Acum construim un nou spital, cu o suprafaţă de 10.000 mp, în care vom muta 60% dintre secţiile Spitalului Municipal «Anton Cincu», iar astăzi am lansat şi acest proiect, al noului Ambulatoriu de Specialitate (Policlinica), de serviciile căruia vor beneficia peste 150.000 de locuitori din Tecuci şi comunele limitrofe”.

Noul Ambulatoriu va fi construit în incinta Spitalului Municipal „Anton Cincu” şi va avea regim de înălţime P+1, cu o suprafaţă desfăşurată de aproape 2.700 de metri pătraţi.

La parter vor funcţiona cabinete şi spaţii medicale pentru Pediatrie, Chirurgie - mici intervenţii, Chirurgie generală, Cardiologie, Radiologie şi mamografie, precum şi Ortopedie. La etaj vor fi amenajate cabinete pentru Dermatologie, Diabet, Boli Interne, ORL, Obstetrică-Ginecologie, Gastroenterologie, Oftalmologie, Psihiatrie şi Neurologie.

Proiectul prevede şi dotarea ambulatoriului cu peste 500 de echipamente medicale, mobilier de specialitate şi alte dotări necesare desfăşurării activităţii medicale.

„Noul Ambulatoriu de Specialitate din Tecuci va fi inclusiv un reper de arhitectură, ce se va remarca prin utilizarea pereţilor şi a acoperişurilor verzi, a sistemelor de umbrire, dar şi a sistemelor de producere a energiei pentru consum propriu din surse regenerabile. Avem deja un constructor desemnat prin licitaţie publică pentru realizarea acestui obiectiv, iar după finalizarea etapei de proiectare, lucrările de construcţie vor începe la sfârşitul lunii august - începutul lunii septembrie şi vor fi încheiate până la sfârşitul anului viitor”, a declarat Costel Fotea.

Trei proiecte pentru ambulatorii, finanţate în Regiunea Sud-Est

Proiectul de la Tecuci este unul dintre cele trei contracte de finanţare semnate în Regiunea Sud-Est în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, apelul destinat investiţiilor în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea programelor de screening.

Cele trei proiecte, derulate în Tecuci (judeţul Galaţi), Făurei (judeţul Brăila) şi Smeeni (judeţul Buzău), au o valoare totală de 83.859.412,40 lei, din care finanţarea nerambursabilă se ridică la 59.627.055,56 lei.

„Ambulatoriile integrate şi serviciile de screening au un rol esenţial în sistemul de sănătate, deoarece se adresează pacienţilor în scopul depistării timpurii a afecţiunilor şi prevenţiei medicale, având ca obiectiv principal diagnosticarea precoce, tratamentul eficient în faze iniţiale şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Prin aceste proiecte dezvoltăm, extindem, modernizăm şi dotăm infrastructura medicală, pentru ca locuitorii Regiunii Sud-Est să beneficieze de servicii publice de sănătate moderne şi de programe de screening eficiente”, a declarat Luminiţa Mihailov, directorul general al ADR Sud-Est.

În cazul proiectului din Tecuci, investiţia are o valoare totală de 43.307.878,17 lei, din care 19.886.552 lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Proiectul prevede construirea unui corp nou pentru Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal „Anton Cincu”, dotarea cabinetelor cu aparatură medicală performantă şi implementarea programelor de screening. Perioada de implementare este cuprinsă între 28 mai 2026 şi 27 decembrie 2029.

La Făurei, proiectul „Reinventăm Sănătatea - Screening şi prevenţie prin construirea noului Ambulatoriu integrat al Spitalului Orăşenesc Făurei”, cu o valoare totală de 20.259.144,23 lei, prevede demolarea corpului C6 şi construirea unei noi clădiri pentru ambulatoriu. Noile cabinete vor fi echipate cu aparatură medicală de specialitate, iar finanţarea nerambursabilă este de 19.853.961,36 lei. Implementarea este programată în perioada 27 mai 2026 - 26 februarie 2028.

La Smeeni, judeţul Buzău, proiectul „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului de Boli Cronice Smeeni pentru implementarea programelor de screening şi diagnostic precoce” are o valoare totală de 20.292.390 lei, din care 19.886.542,20 lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Investiţia presupune extinderea şi dotarea ambulatoriului cu aparatură medicală performantă pentru implementarea programelor de screening şi diagnostic precoce, perioada de implementare fiind 27 mai 2026 - 26 iunie 2029.

ADR Sud-Est are rol de Organism Intermediar în cadrul Programului Sănătate, fiind responsabilă de monitorizarea şi verificarea implementării proiectelor, în timp ce Autoritatea de Management este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

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