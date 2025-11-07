Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Congresul PSD pentru şefia partidului: Sorin Grindeanu, unicul candidat

T.B.
Politică / 7 noiembrie, 07:20

Congresul PSD pentru şefia partidului: Sorin Grindeanu, unicul candidat

Sorin Grindeanu se pregăteşte să fie uns preşedinte cu puteri depline al Partidului Social Democrat, fiind unicul candidat în cadrul Congresului care începe de la ora 13:00. Va fi votată şi o nouă conducere a partidului, prin care actualul preşedinte interimar s-a asigurat că îşi ţine oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă, potrivit Digi 24.

Începând de astăzi, PSD va avea şi o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism şi trece la valori „naţionale, religioase, tradiţionale”. Cu o zi înaintea Congresului, Sorin Grindeanu, singurul înscris în cursă pentru a deveni preşedintele formaţiunii, a anunţat pe Facebook că va urma un „nou capitol pentru Partidul Social Democrat”.

Fără urmă de „progresism” în PSD

După mai bine de 20 de ani, încercând să recupereze o parte din electoratul care a migrat către partide care s-au poziţionat clar pe ramura conservatoare precum AUR, liderii PSD şi-au dat seama că partidul se intitula „progresist” şi au decis să elimine sintagma din statutul formaţiunii. De astăzi, partidul promite să promoveze „valori naţionale, religioase, tradiţionale”. „Definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. (...) PSD este şi a fost întotdeauna un partid al României, nu al experimentelor ideologice”, a scris, în urmă cu aproape o lună, Sorin Grindeanu pe Facebook.

Cum arată echipa lui Sorin Grindeanu

Viitoarea configuraţie a PSD va avea mai multe posturi de conducere pentru liderii săi la nivel naţional. Echipa propusă de Sorin Grindeanu prevede cinci prim-vicepreşedinţi, faţă de unul singur cât are conducerea PSD în acest moment: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu, Corneliu Ştefan şi 20 de vicepreşedinţi - 12 în funcţie de domeniile de activitate şi 8 pe regiuni.

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, va prelua şefia filialei PSD Bucureşti în locui Gabrielei Firea, care va fi propusă, la rândul său, vicepreşedintă regională pentru Bucureşti-Ilfov.

Paul Stănescu pleacă din conducerea partidului

Paul Stănescu nu se va mai regăsi în viitoarea conducere a Partidului Social Democrat, în forma propusă de Sorin Grindeanu. În locul său, pentru funcţia de secretar general al partidului a fost propus europarlamentarul Claudiu Manda, soţul Olguţei Vasilescu.

Năstase, Geoană, Ponta şi Dăncilă, invitaţi la Congres

Congresul PSD va fi un bun moment pentru ca foştii lideri de partid să se reunească, mai puţin pentru Liviu Dragnea, pe care Sorin Grindeanu nu l-a invitat. Grindeanu a declarat că a vorbit cu Viorica Dăncilă, care nu va participa pentru că este plecată din ţară, în timp ce Victor Ponta şi Adrian Năstase au confirmat prezenţa. Rămâne de văzut dacă şi Mircea Geoană se va alinia cu fosta conducere PSD. „Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a declarat Grindeanu.

Marcel Ciolacu s-a întors la Buzău

Sorin Grindeanu a preluat şefia interimară a PSD după ce Marcel Ciolacu a demisionat, în luna mai a acestui an, de la conducerea partidului. Acum, fostul preşedinte de partid va candida pentru Consiliul Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie. „O să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet”, a declarat Ciolacu, în privinţa întoarcerii la Buzău.

Opinia Cititorului ( 13 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 08:12)

    valori naţionale = hotia fara limite pentru acumularea de averi faraonice

    valori religioase = Doamne ajuta sa scapam fara sa dam cuiva socoteala ! 

    valori tradiţionale = sa avem justitia breloc la cheile proprietatilor, 

    sa avem doar nulitati in functii inalte, 

    sa prostim lumea cu minciuni gogonate, 

    sa risipim banii bugetului pentru confortul nostru 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 09:28)

      vb de bolojean si pnl???

      ai dreptate. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 09:43)

      Asa este!

      PSDul este cladit pe umerii maselor de prosti care l-au tot votat timp de 35 de ani.

      Acum, aceleasi mase de prosti au avut o revelatie in care se face ca s-au desteptat si ca trebuie sa voteze cu AUR, Simion si Georgescu. Nu PSDul si nici AURul sunt marea problema a Romaniei, ci masele de prosti. Cat timp avem multi prosti, partidele de hoti, mincinosi si neghiobi vor exista si ne vor capusa (PSDul) sau subjuga (AURul) intr-o forma sau alta. Din pacate, nici celealte partide nu sunt in stare sa performeze in vreun fel si prin prostia lor (vezi ministrul invatamantului) isi indeparteaza electoratul si il timit in bratele fiarei. Avem prea multi hoti si mincinosi tradatori (PSDul si AURul) si prea multi prosti (PNLul + o mare parte a electoratului) ca sa putem urni bolovanul. Peste toate astea, mai este si firea noastra prin care vrem o tara de poveste, dar nu facem nimic pentru ea. Asteptam intotdeauna sa faca altii ceva (sa ne dea) pentru tara noastra, pentru orasul nostru, pentru blocul nostru. Noi ce facem? Se mai gaseste uneori cate un bun samaritean care mai construieste cate ceva, un spital, o c ompanie valoroasa, niste locuri de munca si in care aruncam apoi cu pietre. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 10:02)

      A se vedea si gunoaiele umane din POT

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 10:24)

      masele alea de prosti de care vorbesti sunt hacuite si jefuite constant de bolojean si pnl la ora actuala ca sa poata pnl si ilie sa fure in liniste.

      sa dai vina doar pe psd pt situatia acruala a tarii corupta pana la varf in biroul de premier, inseamna ca faci politica si esti pnlist. 

      azi cu ce interlop se mai vede ilie, a? 

      toate partidele sunt de vina pentru situatia in care au bagat tara in fosa de la glina.

      de aia pleaca si americanii si vestul din ue incepe sa ne arate dosul. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 08:15)

    asa da democratie, candidat unic ales la al x-ea congres cu 90% din voturi; cel mai retrograd partid posibil dar succesul lui ne arata cat de retrograda e populatia Romaniei, in spirit. Cata lipsa de spirit critic si discernamant la romanii astia, sindromul Stockholm in toata regula ...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 10:29)

      Grindeanu este doar un alt baiat NORDIS.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 08:31)

    În noiembrie 1989 a avut loc Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

    În 07 noiembrie 2025 are loc Congresul al V-lea pentru alegerea ca sef al partidului a 

    unicului, irepetabilului Grindeanu Sorin. 

    De altfel 7 noiembrie marchează aniversarea Revoluției Bolșevice (cunoscută și ca Marea Revoluție Socialistă din Octombrie), care a avut loc în 1917. 

    Rusine ! Rusine ! Rusine ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 08:38)

    Au plecat creierele din Romania , a ramas o turma de oite blande care behaie aprobator orice stupiditate ?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 09:05)

    Ciolacu este cu "sufletul". Cu ce o fi Claudiu Manda ( caruia i se citeste competenta pe figură ) ? Impins de mandra lui sotie Olguta ( geniul filologic al Craiovei , daca tinem seama de faptul ca a putut tine in 2017, la ONU, un discurs in engleza si franceza fara a cunoaste aceste limbi ) direct in functia de secretar general al Psd.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    6.  Ceva tot unu' și unu'.
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 09:08)

    "Da, da’ întreabă-mă să-ți spun ce fel de oameni sunt.

    Ceva tot unu' și unu'. 

    Ăi mai întâia, domnule, aleși pe sprinceană, care mai de care, dă cu pușca-n Dumnezeu ; volintiri, mă rog: azi aici, mâine-n Focșani, ce-am avut și ce-am pierdut ! " 

    Caragiale  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    7.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 10:14)

    Bre Grindene, adauga la valorile partidului etica si integritatea !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 7.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 7)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 10:21)

      Va rog si spilcuiala, hainele de firma, pantofii / ceasurile / bijuteriile cat mai scumpe , masinile puternice , caci nu gandirea conteaza !

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb