Cotroceni: Şeful NATO discută cu Nicuşor Dan despre securitatea regională

I.Ghe.
Ziarul BURSA #Politică #Apărare / 5 noiembrie

Sursa foto: facebook / NATO

Escaladarea ameninţărilor pe Flancul Estic European, cu accent pe consolidarea securităţii ţării noastre şi a capacităţii colective de apărare a alianţei, constituie o parte din temele aflate pe agenda întâlnirii programată astăzi, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, dintre preşedinteşe Nicuşor Dan şi Mark Rutte, secretarul-general al NATO.

Vizita survine într-un moment simbolic: la Bucureşti, în 5 şi 6 noiembrie 2025, are loc ediţia din acest an a NATO‑Industry Forum (Forumul NATO pentru Industrie), un eveniment menit să pună în legătură decidenţii politici ai Alianţei cu liderii industriei de apărare şi să răspundă nevoilor de investiţii, inovare şi mobilizare industrială accelerate în faţa provocărilor de securitate actuale.

Cu acest prilej, Mark Rutte se va întâlni şi cu premierul Ilie Bolojan, dar şi cu şefii celor două Camere ale Parlamentului, dar şi cu reprezentanţi ai mediului universitar.

Pentru ţara noastră, acest moment reprezintă o ocazie de a-şi reafirma rolul în arhitectura europeană de securitate, de a atrage investiţii în capacităţi de apărare, de a şi-o eficientiza. Mai ales în contextul în care Administraţia Trump a anunţat retragerea a 1000 de soldaţi americani aflaţi pe teritoriul ţării noastre, retragere ce trebuie contrabalansată de o prezenţă mai consistentă a aliaţilor noştri din Europa.

În ceea ce priveşte întărirea capacităţii de apărare, amintim că, înaintea Forumului NATO pentru Industria de Apărare, autorităţile de la Bucureşti au convenit luni cu concernul german Rheinmetall AG construirea unei fabrici de pulberi pentru muniţii în oraşul braşovean Victoria, investiţie de peste 500 milioane euro ce poziţionează România ca jucător activ în industria de apărare europeană.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 05.11.2025, 01:03)

    gata! se știe!

    comediantul Volodim mai are 2 ostași care întreabă la radio Rassya Today pe unde-i calea să defecteze în Belarus că s-au plictisit să tot prindă-n brațe FAB:urile 500 în Dumbass ! 

    :

    dar,,, nu totu-i pierdut... Olandezul Zburător e la Bukarest să-l convingă pe prostache Mucișor că acum e momentul, e marele momentum ca rumenii să arate ce pot ! și anume: să ia locul hoholiilor pe pozițiile din Dumbass ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Doi lingwai penibili
    (mesaj trimis de Anonim în data de 05.11.2025, 06:27)

    Doi lingwai penibili se intalnesx sa discute despre arme in timp ce poporul moare de fuame !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

