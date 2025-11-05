Cotroceni: Şeful NATO discută cu Nicuşor Dan despre securitatea regională

English Version

Escaladarea ameninţărilor pe Flancul Estic European, cu accent pe consolidarea securităţii ţării noastre şi a capacităţii colective de apărare a alianţei, constituie o parte din temele aflate pe agenda întâlnirii programată astăzi, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, dintre preşedinteşe Nicuşor Dan şi Mark Rutte, secretarul-general al NATO.

Vizita survine într-un moment simbolic: la Bucureşti, în 5 şi 6 noiembrie 2025, are loc ediţia din acest an a NATO‑Industry Forum (Forumul NATO pentru Industrie), un eveniment menit să pună în legătură decidenţii politici ai Alianţei cu liderii industriei de apărare şi să răspundă nevoilor de investiţii, inovare şi mobilizare industrială accelerate în faţa provocărilor de securitate actuale.

Cu acest prilej, Mark Rutte se va întâlni şi cu premierul Ilie Bolojan, dar şi cu şefii celor două Camere ale Parlamentului, dar şi cu reprezentanţi ai mediului universitar.

Pentru ţara noastră, acest moment reprezintă o ocazie de a-şi reafirma rolul în arhitectura europeană de securitate, de a atrage investiţii în capacităţi de apărare, de a şi-o eficientiza. Mai ales în contextul în care Administraţia Trump a anunţat retragerea a 1000 de soldaţi americani aflaţi pe teritoriul ţării noastre, retragere ce trebuie contrabalansată de o prezenţă mai consistentă a aliaţilor noştri din Europa.

În ceea ce priveşte întărirea capacităţii de apărare, amintim că, înaintea Forumului NATO pentru Industria de Apărare, autorităţile de la Bucureşti au convenit luni cu concernul german Rheinmetall AG construirea unei fabrici de pulberi pentru muniţii în oraşul braşovean Victoria, investiţie de peste 500 milioane euro ce poziţionează România ca jucător activ în industria de apărare europeană.