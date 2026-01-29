Creştere de două cifre a indicilor BVB

Trendul ascendent al indicilor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) demarat după alegerile prezidenţiale din luna mai a continuat în ultimul trimestru al anului trecut, principalele acţiuni ale pieţei noastre de capital marcând noi recorduri istorice.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 14,5%, până la 24.439 de puncte, în vreme indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 17,3%, la 4.832 de puncte, într-o perioadă în care companiile de la BVB şi-au prezentat rezultatele obţinute în cel de-al treilea trimestru din 2025. În plus, stabilitatea cursului valutar din a doua parte a anului şi reducerea treptată a dobânzilor la care se împrumută statul au sporit, probabil, încrederea în activele financiare româneşti, susţinând evoluţiile bursiere.

• Aprecieri ale pieţelor din Statele Unite; inteligenţa artificială rămâne în prim-plan

Pieţele bursiere vestice au înregistrat noi maxime istorice, în ultimele trei luni ale anului trecut, alimentate de fluxurile de capital orientate către activele de risc şi de relaxarea politicii monetare în Statele Unite. Aşteptările legate de investiţiile majore în domeniul inteligenţei artificiale şi de plusul de productivitate pe care îl va aduce tehnologia au reprezentat unul dintre motoarele principale ale creşterii bursiere din SUA, alături de rezultatele peste aşteptări ale majorităţii companiilor din indicele S&P 500. Pe de altă parte, bursa americană a fost marcată de un episod corectiv, alimentat în principal de îngrijorările privind justificarea, din perspectiva potenţialului de profitabilitate, a investiţiilor masive de capital în infrastructurile necesare dezvoltării aplicaţiilor de inteligenţă artificială.

Indicele S&P 500 a urcat cu 2,3% în ultimele trei luni ale anului trecut, în vreme ce indicele Dow Jones a avut o creştere de 3,6%. Indicele Nasdaq Composite, al companiilor ce activează în domenii intensive în cunoaştere, s-a apreciat cu 2,6%.

De partea noastră a Atlanticului, unde Banca Centrală Europeană a lăsat nemodificate dobânzile şi nu există un angajament clar, în clipa de faţă, privind noi reduceri, indicele STOXX 600 s-a apreciat cu 6,2%, în vreme ce indicele DAX al bursei din Frankfurt a avut o creştere de 2,6%. La Londra, indicele FTSE 100 a avut o creşrere de 6,2%, în ultimul trimestru al anului trecut.

• Premier Energy, Electrica şi MedLife - cele mai mari creşteri din BET

Acţiunile companiei de infrastructură energetică Premier Energy (PE) s-au apreciat cu 42,7% în ultimul trimiestru al anului trecut, cotaţia emitentului înscriindu-se pe o tendinţă de creştere accentuată în ultimele luni, apărută după o perioadă de stagnare de peste doi ani. Evoluţiile s-au manifestat pe volume ridicate, ceea ce sugerează achiziţii constante din partea unor investitori de calibru. Compania a raportat o creştere puternică a profitului pentru cel de-al treilea trimestru al anului trecut, iar aşteptările din piaţă sunt ca emitentul să raporteze rezultate bune şi pentru trimestrul al patrulea, în condiţiile în care, potrivit rapoartelor analiştilor, în teleconferinţa aferentă raportărilor trimestriale, managementul a sugerat depăşirea bugetului pentru 2025 şi rezultate peste aşteptări. Pe termen mediu şi lung, există perspectiva ca Premier Energy să devină un jucător regional în piaţa energetică, compania intrând recent pe piaţa din Ungaria.

Titlurile Electrica s-au apreciat cu 35,4%, în ultimul trimestru al anului trecut, cotatia furnizorului şi distribuitorului de energie electrică situându-se pe o tendinta ascendentă demarată în a doua parte a anului 2025. Compania beneficiază de un context favorabil odată cu liberalizarea pieţei energiei electrice, a raportat rezultate financiare excelente şi intenţioneză să obţină finanţări necesare unor achiziţii de până la un miliard de euro, ce vizează companii, active sau linii de afaceri din domeniul energetic, atât în ţara noastră, cât şi în alte state membre ale Uniunii Europene.

Prestatorul de servicii medicale private MedLife a depăşit pragul unei capitalizări bursiere de un miliard de euro în luna decembrie 2025, marcând o creştere a preţului acţiunilor de 31,3% în ultimul trimestru al anului. MedLife, unul dintre emitenţii de creştere de la BVB, a raportat profit pentru trimestrul al treilea, în condiţiile în care, în primele două trimestre ale anului, a înregistrat pierderi, în vreme ce reducerea dobânzilor, anticipată pentru a doua parte a acestui an, ar trebui să fie benefică pentru companie, care are un grad ridicat de îndatorare.

• Creşteri de peste 10% pentru titlurile OMV Petrom, Romgaz şi Transgaz

Acţiunile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom s-au apreciat cu 14,2% în ce de-al patrulea trimestru al anului trecut, perioadă în care preţul ţiţeiului în plan mondial a scăzut. Compania a distribuit dividende suplimentare şi a anunţat demararea unor investiţii, între care forajul de explorare în cadrul perimetrului Han Asparuh din Bulgaria, pe care îl operează împreună cu partenerul NewMed Energy. În ceea ce priveşte proiectul Neptun Deep, pentru care se estimează furnizarea a până la 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, compania a anunţat progrese conform planului, primele gaze urmând să fie extrase anul viitor.

Titlurile Romgaz, partenerul OMV Petrom în proiectul Neptun Deep, au înregistrat o creştere de 17,4% în ultimul trimestru la anului trecut. Emitentul poate beneficia de sancţiunile impuse companiilor energetice ruseşti de către Statele Unite şi vizează intrarea pe piaţa furnizării de gaze naturale către clienţi casnici şi non-casnici mici în luna aprilie, concomitent cu liberalizarea pieţei, potrivit presei.

Acţiunile transportatorului de gaze naturale Transgaz s-au apreciat cu 17,7%, în ultimele trei luni ale anului trecut, în contextul în care a raportat rezultate financiare foarte bune pe parcursul anului şi are perspective de creştere a activităţii, pe fondul renunţării ţărilor din Uniunea Europeană la gazele ruseşti şi al începerii exploatării gazelor naturale din Marea Neagră.

• Consolidare pentru acţiunile Hidroelectrica; aprecierile pentru titlurile Nuclearelectrica şi Transelectrica

Acţiunile producătorului şi furnizorului de energie Hidroelectrica au avut o mişcare de consolidare în ultimul trimestru al anului trecut, în condiţiile în care profitul companiei a scăzut în trimestrul al treilea, ca urmare a creşterii cantităţii de energie electrică achiziţionată, iar producţia de energie a scăzut din cauza condiţiilor hidrologice nefavorabile, ceea ce a erodat parţial avantajul de cost al producţiei proprii. Titlurile Nuclearelectrica s-au apreciat cu 20,7%, în ultimele trei luni ale anului trecut, perioadă în care compania a raportat o creştere a profitului net de 72% în cel de-al treilea trimestru al anului, pe fondul unor costuri mai mici cu energia achiziţionată, al eliminării contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică şi al unui preţ mai mare de vânzare. Ministerul Energiei a solicitat includerea pe ordinea de zi adunării acţionarilor de luna viitoare a aprobării deciziei finale de investiţie pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

Acţiunile transportatorului de energie Transelectrica s-au apreciat cu 22,5%, în ultimul trimestru al anului trecut, chiar dacă compania a raportat o pierdere pentru intervalul iulie-septembrie 2025. Emitentul a anunţat majorarea cu 10% a tarifelor percepute începând cu acest an, evoluţie ce ar trebui să se reflecte în profitabilitatea societăţii.

• Anunţurile privind posibile operaţiuni corporative în Spania au alimentat aprecierea titlurilor Digi Communications

Băncile listate la BVB din BET au avut creşteri în ultimul trimestru al anului trecut, perioadă în care indicele european Euro Stoxx Banks s-a apreciat cu 12,8%. Titlurile Banca Transilvania s-au apreciat cu circa 7,5%, în perioada menţionată, dinamică ce include şi corecţia ex-dividend aferetă alocării suplimentare din decembrie, în vreme ce acţiunile BRD-Groupe Societe Genarale au avut un avans de 29,9%, fără apariţia unor informaţii concrete care să justifice evoluţia.

Titlurile operatorului de telecomunicaţii Digi Communications, care s-au apreciat cu 19,5% în ultimul trimestru din 2025, se află pe un trend ascendent demarat în a doua parte a anului trecut, alimentat în ultimele luni de ştirile din presă privind posibila listare a filialei din Spania la bursa din Madrid, la o evaluare de circa 2,5 miliarde de euro, precum şi de posibilitatea ca Telefonica să achiziţioneze grupul Digi pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro, sume peste evaluarea bursieră a companiei din ţara noastră de la finele anului trecut.

Titlurile transportatorului de mărfuri pe Dunăre şi ale operatorului portuar Transport Trade Services s-au apreciat cu 8,5% în perioada octombrie-decembrie 2025, compania anunţând trecerea pe profit în cel de-al treilea trimestru al anului trecut, datorită creşterii cifrei de afaceri şi a diminuării cheltuielilor, astfel încât emitentul a recuperat o bună parte din pierderea înregistrată până la jumătatea anului 2025.

• BVB a participat cu 15,3 milioane de lei la o nouă majorare de capital a CCP.RO Bucharest

Bursa de Valori Bucureşti a sărbătorit, în luna noiembrie, 30 de ani de la reînfiinţarea din 1995, perioadă în care a marcat câteva realizări importante, precum intrarea în liga pieţelor emergente în ierarhia FTSE Russell şi derularea celei mai mari oferte publice din Europa în anul 2023, odată cu listarea Hidroelectrica.

Pe de altă parte, lichiditatea rămâne redusă, iar paleta de instrumente investiţionale este încă precară, în condiţiile în care nu există produse financiare derivate. Proiectul Contrapărţii Centrale - entitate necesară pentru relansarea derivatelor - înregistrează deja o întârziere de cinci ani. BVB a participat cu încă 15,3 milioane de lei la o nouă majorare de capital a CCP.RO Bucharest, după ce, anterior, acţionarii bursei aprobaseră o majorare de capital a operatorului pieţei noastre de capital, bani destinaţi inclusiv participării la majorarea de capital a CCP-ului.

• Ministerul Transporturilor vrea să-şi răscumpere pachetul de 20% din Aeroporturi Bucureşti deţinut de FP; acţionari ai fondului solicită reevaluarea companiei ce administreză aeroporturle din Capitală

Indicele BET-FI, care include cele cinci foste SIF-uri şi Fondul Proprietatea, a înregistrat un avans de 20% în ultimul trimestru al anului trecut, până la 90.620 de puncte, toate titlurile componente ale coşului de acţiuni marcând creşteri, în perioada avută în vedere.

Matej Rigenlik, Andrei Octav Moise şi Florian Munteanu au fost aleşi în calitate de membri ai Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor FP, în cadrul unei adunări a acţionarilor în care Ministerul Finanţelor - cel mai mare acţionar al fondului - nu a reuşit să-şi impună niciun candidat.

Ministerul Transporturilor a respins reluarea procesului de selecţie a auditorului financiar al societăţii Aeroporturi Bucureşti, în sarcina căruia intra şi pregătirea listării companiei la BVB. Ulterior, la începutul lunii ianuarie a acestui an, ministerul a aprobat intenţia răscumpărării pachetului minoritar deţinut de Fondul Proprietatea în societate, o intenţie similară fiind exprimată şi în cazul pachetului deţinut de FP la compania Administraţia Porturilor Constanţa.

La finele lunii viitoare, acţionarii fondului sunt convocaţi pentru două adunări generale, între punctele aflate pe ordinea de zi fiind acordarea unui nou mandat administratorului Franklin Templeton, consolidarea valorii nominale a titlurilor Fondul Proprietatea, alegerea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor, prezentarea rezultatelor procesului de consultare desfăşurat cu acţionarii privind direcţia strategică dorită pentru fond, precum şi includerea concluziilor acestui proces în Declaraţia de Politică Investiţională a FP. Fondul a primit o solicitare de completare a ordinii de zi cu puncte referitoare la evaluarea deţinerii în compania Aeroporturi Bucureşti şi returnări de capital către investitori.

Evergent Investments va acorda acţionarilor un dividend de 0,135 lei pe acţiune, din rezervele constituite aferente profitului anilor precedenţi, echivalentul unui randament net de 4,1% faţă de preţul acţiunii de la finele anului trecut.

În luna ianuarie 2026, Lion Capital a lansat o ofertă de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a aproape 6% din capitalul social al FP, la preţul unitar de 0,68 lei. Până ieri la ora 12:00, investitorii subscriseseră 16,9 milioane de titluri, echivalentul a 8,8% din ofertă.

La finalul lunii decembrie, fostele SIF-uri se tranzacţionau la discounturi între preţul de piaţă şi Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN), cuprinse între 67% în cazul Infinity Capital şi 34% pentru Evergent Investments. Pentru Fondul Proprietatea, discountul era de 32%, peste obiectivul administratorului Franklin Templeton, care vizează un nivel sub 15%.

• BCR şi Romgaz au listat emisiuni de obligaţiuni la BVB

Ministerul Finanţelor Publice a atras cinci miliarde de lei prin cele trei ediţii de titluri de stat Fidelis derulate în ultimul trimestru din 2025, an în care investitorii de retail au împrumutat statul cu 21 de miliarde de lei prin acest program, echivalentul a 8% din necesarul de finanţare al României din anul trecut.

Acţiunile producătorului de mezeluri şi produse ”ready-meals” Cris-Tim Family Holding au debutat la BVB, în data de 26 noiembrie 2025, după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 454,35 milioane de lei, a cărei tranşă de retail a fost suprasubscrisă masiv, cea mai mare parte a fondurilor urmând să fie folosită pentru finanţarea planurilor de dezvoltare ale companiei. De la debutul titlurilor companiei la BVB şi până la finele anului trecut, cotaţia Cris-Tim a avut o apreciere de 5,9%, până la 18,5 lei, echivalentul unei capitalizări bursiere de 1,49 miliarde de lei.

Acţiunile Grup EM, un grup de companii specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, au fost listate pe Piaţa AeRO a Bursa de Valori Bucureşti, după ce emitentul derulase o ofertă publică iniţială în luna octombrie, prin intermediul căreia a vândut 38% din totalul acţiunilor oferite. La debutul la bursă, din a doua parte a lunii decembrie a anului trecut, compania avea un free-float de doar 4%, însă a anunţat un plan concret şi etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menţinerea la tranzacţionare pe acest segment al pieţei bursiere.

Banca Comercială Română a listat două emisiuni de obligaţiuni pe Piaţa Reglementată a BVB, cu valori totale de 1,12 miliarde de lei şi 500 milioane de euro şi maturităţi de şase ani. Dobânda în cazul emisiunii de 1,12 miliarde de lei este de 7,718% pe an, în vreme ce, în cazul titlurilor de 500 milioane de euro, dobânda este de 4% pe an pentru primii cinci ani, urmând ca, în ultimul an, dobânda să devină variabilă, fiind calculată ca rată anualizată (Euribor la trei luni plus o marjă fixă de 1,65%), plata fiind efectuată trimestrial.

Romgaz a listat, în decembrie anul trecut, cea de-a doua emisiune de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de 500 milioane de euro, titlurile având o maturitate de şase ani şi o dobândă fixă de 4,625%. Emisiunea face parte din programul Euro Medium Term Notes al Romgaz, cu o valoare totală de până la 1,5 miliarde de euro, fondurile urmând să fie utilizate, în principal, pentru proiectele de investiţii ale companiei.

În octombrie 2025, compania imobiliară Nusco Imobiliara, parte a grupului italian Nusco S.p.A., a listat prima sa emisiune de obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB. Titlurile, în valoare totală de 25 milioane lei, au dobânda de 9% pe an, maturitatea în august 2028 şi valoarea nominală de 100 lei pe unitate.