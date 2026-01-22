Fermierii vor elevi în practică, dar nu ştiu ce paşi să facă

English Version

Trei sferturi dintre fermierii români spun că ar fi dispuşi să primească elevi din liceele agricole în stagii de practică, însă lipsa personalului, a timpului şi necunoaşterea procedurilor legale de colaborare cu şcolile îi ţin pe mulţi departe de acest pas. Concluzia aparţine unui studiu realizat de Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), în cadrul consorţiului Creştem prin Educaţie Agricolă (CEA). În acest context, reprezentanţii CEA lansează un apel public către fermieri şi antreprenori din domeniul agro-alimentar să se implice activ în formarea viitoarei generaţii de profesionişti, prin campania „Ia elevi în practică”, dedicată informării şi facilitării colaborării dintre mediul de afaceri şi învăţământul agricol.

• Elevi fără practică, ferme fără oameni

Datele cercetării realizate de CRPE la finalul anului trecut arată o ruptură serioasă între şcoală şi piaţa muncii: unul din trei elevi care se apropie de absolvirea unui liceu agricol sau a unei şcoli profesionale din România nu a efectuat nicio oră de practică la un agent economic de profil pe durata studiilor.

Paradoxal, această realitate coexistă cu o criză acută de forţă de muncă în agricultură. Potrivit unui alt studiu CRPE, realizat în 2025, peste jumătate dintre fermieri declară că se confruntă cu lipsa personalului calificat şi necalificat. Deşi majoritatea ar dori să organizeze stagii de practică pentru elevi, foarte puţini cunosc paşii necesari pentru a colabora cu liceele agricole sau au luat vreodată legătura cu acestea. Analiza CRPE identifică principalele motive pentru care agenţii economici din agricultură evită organizarea stagiilor de practică. Aproape jumătate dintre fermieri (47%) invocă lipsa timpului necesar pentru a se ocupa de elevi, 37% spun că nu au suficient personal care să poată îndeplini rolul de tutori de practică, iar 27% consideră că angajaţii proprii nu sunt suficient de bine pregătiţi pentru a transmite cunoştinţe şi a evalua elevii. Din totalul celor 777 de firme participante la studiu, doar un sfert afirmă că au avut până acum interacţiuni cu un liceu agricol. Cu toate acestea, 75% dintre respondenţi declară că sunt interesaţi de colaborări viitoare, ceea ce indică un potenţial semnificativ încă nevalorificat.

• Ce pot oferi fermierii elevilor

Studiul arată că, în pofida dificultăţilor, multe companii pot oferi sprijin concret elevilor aflaţi în practică. 57% dintre fermieri spun că pot pune la dispoziţie echipamente de lucru şi materiale de învăţare, o treime pot asigura masa, un sfert pot deconta transportul, iar 20% pot oferi o bursă sau o formă de remunerare. Mai puţin de 10% dintre firme ar putea oferi cazare.

Pentru a facilita aceste colaborări, CRPE a elaborat un ghid de practică şi o procedură simplificată de înscriere într-o bază de date dinamică, accesibilă liceelor agricole prin platforma www.educatieagricola.ro

• Un moment favorabil pentru învăţământul agricol

Reprezentanţii CRPE subliniază că învăţământul agricol se află într-unul dintre cele mai bune momente din ultimii ani. Există 59 de licee agricole la nivel naţional, iar datele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale arată o creştere cu 10% a numărului de absolvenţi în ultimii cinci ani. La finalul anului şcolar 2024-2025, din cei 4.234 de absolvenţi ai liceelor şi şcolilor postliceale cu profil agricol, peste un sfert s-au angajat în agricultură sau domenii conexe. Alte peste 1.300 de persoane s-au angajat în afara sectorului, 835 şi-au continuat studiile universitare, iar mai puţin de 15% nu aveau un loc de muncă - un procent semnificativ sub media naţională, care, potrivit Eurostat, era de aproximativ 25% în 2023.

Într-un context internaţional marcat de dezvoltarea rapidă a inteligenţei artificiale, cererea pentru meserii tehnice şi profesionale rămâne ridicată. Specialiştii în agricultură, operatorii de utilaje, inginerii de mentenanţă sau şoferii profesionişti sunt tot mai căutaţi, iar mai multe state europene au anunţat investiţii masive în programe de ucenicie şi formare practică. Datele CRPE confirmă aceste tendinţe şi arată că inserţia profesională a absolvenţilor de licee agricole este pe un trend crescător. Chiar dacă 39% dintre elevi ajung iniţial la aceste licee din lipsă de alternative, majoritatea se declară, la finalul studiilor, „destul de mulţumiţi” sau „foarte mulţumiţi”. Totuşi, raportul atrage atenţia asupra unui decalaj major între dotarea şcolilor şi standardele tehnologice cerute de piaţă, un obstacol care poate fi depăşit doar prin parteneriate reale cu mediul de afaceri.