Finanţare europeană pentru o secţie de îngrijiri paliative la Râmnicu Sărat

O nouă investiţie importantă în infrastructura medicală este realizată în municipiul Râmnicu Sărat, prin proiectul ”Construire secţie de îngrijiri paliative în vederea creşterii capacităţii unităţii sanitare Spitalul Municipal Râmnicu Sărat de acordare servicii medicale de paliatie”, finanţat prin Programul Sănătate. Iniţiativa are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii medicale din regiunea Sud-Est, prin construirea şi dotarea unei secţii moderne de îngrijiri paliative în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. Proiectul urmăreşte creşterea accesului echitabil la servicii medicale specializate pentru pacienţii cu afecţiuni cronice avansate, precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 25.673.734,78 lei, din care 98% reprezintă finanţare nerambursabilă, în cuantum de 12.268.325,25 lei. Din această sumă, 6.221.793,53 lei (49,70%) provin din fonduri europene, iar 6.046.531,72 lei (48,30%) sunt asiguraţi din bugetul naţional. Contribuţia eligibilă a beneficiarului este de 250.374,01 lei, reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului.

Printre obiectivele specifice se numără creşterea calităţii serviciilor publice de sănătate, extinderea accesului populaţiei la servicii durabile de îngrijiri paliative, eficientizarea utilizării resurselor prin reducerea consumului de energie primară şi utilizarea surselor regenerabile, precum şi adaptarea infrastructurii la schimbările climatice.

Rezultatul aşteptat constă în realizarea unei unităţi sanitare publice noi, dotată corespunzător, care va furniza servicii de îngrijiri paliative de nivel minim 2, contribuind semnificativ la diversificarea şi modernizarea actului medical la nivel local.

Proiectul a demarat la data de 30 octombrie 2025 şi are ca termen de finalizare 29 august 2027, beneficiarul investiţiei fiind Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.

În prezent, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat reprezintă principala unitate sanitară publică din zonă, asigurând asistenţă medicală pentru un număr important de pacienţi din municipiu şi localităţile limitrofe. Spitalul funcţionează cu mai multe secţii şi compartimente medicale, care acoperă specialităţi esenţiale pentru îngrijirea pacienţilor, iar investiţiile recente şi cele aflate în derulare contribuie la creşterea capacităţii de spitalizare, la modernizarea infrastructurii şi la extinderea gamei de servicii medicale oferite comunităţii.