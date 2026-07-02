Fotbal: FC Botoşani, 0-4 într-un meci amical cu Slavia Sofia

Echipa FC Botoşani a susţinut miercuri cel de-al treilea test din stagiul de pregătire centralizat de la Bansko (Bulgaria), unde se află în cantonament până la 5 iulie, potrivit news.ro.

„Roş-alb-albaştrii” au fost învinşi cu scorul de 4-0 (2-0) de formaţia bulgară Slavia Sofia.

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoşani, a început partida în formula: Anestis - N. Ilaş, G. Miron, M. Diarra, Al. Ţigănaşu - E. Papa, M. Bordeianu - Z. Mitrov, H. Ongenda, S. Mailat - A. Dumiter.

În repriza secundă au mai evoluat D. Dincă, R. Suta, R. Sadiku, D. Diaw, R. Creţ, D. Ştefan, T. Afilipoae şi M. Kovtaliuk.

Înaintea fluierului de start, cele două echipe au păstrat un moment de reculegere în memoria celor două tinere speranţe ale Academiei Slavia Sofia şi a părintelui care şi-au pierdut viaţa într-un tragic accident rutier, săptămâna trecută.

În primele două meciuri amicale din Bulgaria, FC Botoşani a învins Dunfermline cu 1-0 şi a pierdut cu 1-3 în faţa echipei albaneze Egnatia.

Pentru FC Botoşani urmează ultimul joc de verificare din cantonamentul de la Bansko, programat la 4 iulie, împotriva campioanei Bulgariei, Ludogoreţ.