Guvernul a alocat peste 281 de milioane de lei pentru cumpărarea acţiunilor BERD din cadrul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti

Guvernul a alocat, în şedinţa de joi, peste 281 de milioane de lei pentru cumpărarea acţiunilor BERD din cadrul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti din Republica Moldova, informează news.ro.

Guvernul anunţă, joi, adoptarea unei HG privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

”Bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va fi suplimentat cu suma de 281,626 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit Hotărârii adoptate de Guvern. Resursele financiare vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social al Companiei Naţionale «Administraţia Porturilor Maritime» S.A. Constanţa, operaţiune destinată finanţării investiţiei pentru dobândirea participaţiei de 100% în ÎCS Danube Logisttics SRL”, anunţă Guvernul.

Statul român şi-a exprimat interesul de a achiziţiona, prin intermediul Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, acţiunile Danube Logistics SRL deţinute de BERD în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti din Republica Moldova, operaţiuni guvernamentale şi corporative care au fost aprobate.

Anterior, Guvernul a transmis, printr-un comunicat de presă, că se au în vedere investiţii majore pe termen lung, pentru sporirea capacităţii portului, dar şi pentru consolidarea rolului Portului Constanţa în regiunea Mării Negre.

În plus, preluarea oferă pârghii suplimentare operatorilor din România şi Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucţie viitoare a Ucrainei.